Ve středu 19. června se totiž konala schůzka u rodinného domu Jiřího Benáčka, ředitele městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace. Kromě něj byl na setkání advokát Miroslav Šianský, který v některých věcech zastupoval advokáta Radka Ondruše a náměstci Jaromír Kalina (KDU-ČSL) a Petr Laštovička (ODS). „Důvodem schůzky byl návrh na převzetí zastoupení města Miroslavem Šianským ve zmíněném sporu a ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Ondruš,“ stojí v prohlášení z jihlavské radnice.

Podle tří z aktérů setkání jde ale o lež. Podle Kaliny, Šianského a Benáčka mělo jít o oslavu jednoho z úspěchů v šestiletých sporech se Svazkem vodovodů a kanalizací Jihlavsko - přikázání veřejné služby provozování Jihlavským vodovodům a kanalizacím, kterým v té době Benáček šéfoval. Ten také zrovna slavil padesátiny.

Je jedno, co kdo a kde řekl

Za původce lži byl označen první náměstek primátorky Petr Laštovička, který se setkání také účastnil. „Copak Kalina, Laštovička a Benáček mohli rozhodnout o výměně právního zástupce? To je přece v kompetenci rady města a zastupitelstva,“ uvádí se v prohlášení od Kaliny, Benáčka a Šianského.

„Je naprosto jedno, kdo co a kde řekl. To se dokázat nedá a bude to jen slovo proti slovu,“ reagoval Petr Laštovička. Jeho postoj bude obsahem oficiální tiskové zprávy, kterou vydá zastupitelský klub ODS v příštích dnech. „Chtěli jsme se vyhnout medializaci, vše si vyříkat a za normálních okolností by nebyl důvod se přít. Důvodem sporu jsou přátelské vztahy Jaromíra Kaliny,“ dodal.

Na situaci reagují i další zastupitelé. „Byl jsem v šoku, že z nějaké super informace pana náměstka primátorky, která se nedá doložit, byla odstavena úspěšná advokátní kancelář v obrovském soudním sporu s nedozírnými následky pro město Jihlavu a společně s ní byla úmyslně odstavena od rozhodování koaliční strana KDU-ČSL,“ řekl například uvolněný člen zastupitelstva Martin Laštovička (KDU-ČSL). Opoziční zastupitel Zdeněk Faltus pak prohlásil, že „zastupitelský klub hnutí ANO je připraven převzít odpovědnost a vstoupit do nové koalice“.

Právě opozice si vyžádala mimořádné zasedání zastupitelstva, které proběhne ještě v červenci. „Dopis dorazil začátkem týdne a na svolání zastupitelstva mám jednadvacet dní,“ vzkázala ze své dovolené Karolína Koubová. I nadále budou pokračovat jednání, která by primátorka ráda udržela ve věcné rovině bez emocí. Komunikaci přes média tomu ale moc nepomáhá. „Není to úplně šťastné,“ připustila.

Kalina se může vrátit, ale ne k vodě

Městský výbor KDU-ČSL zároveň trvá na tom, aby se bezodkladně vypsalo výběrové řízení na advokátní kancelář, která bude město zastupovat ve sporu o vodu. Další požadavek je, že strana bude mít i nadále náměstka se všemi stávajícími kompetencemi. A na toto místo chce dosadit zpět Kalinu.

Například Petr Laštovička si dovede představit, že se aktuálně bývalý náměstek na své křeslo vrátí, vést spor o vodohospodářský majetek by ale měl už někdo jiný. V podobném duchu pak hovoří i primátorka. „Myslím si, že by pan Kalina už vodu mít na starosti neměl, vyhneme se tím mnoha problémům,“ řekla.