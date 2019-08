Podzemní prostory, které kdysi sloužily jako zásobárny ledu, nabídnou celoroční provoz. V prostorech o přibližné velikosti 60 metrů čtverečních budou kavárny, galerie a komunitní prostory. Vybaveny jsou klimatizací i topením s rekuperací a zabezpečením proti povodni. Obří skla se budou otevírat na principu otočného okna. Osa rámu bude nakloněna pro pohodlný průchod i estetický dojem.

Skly město osazuje zatím šest kobek na Rašínově nábřeží. Nejedná se ale o skutečné čočky, skla totiž nemají vypouklý tvar a nebude se za nimi koncentrovat světlo.

„Každá čočka je jiná, vyrobeny jsou v Thajsku a na náplavku byly dopraveny lodí,“ říká architekt Janda. Podle něj se jedná o největší kruhová okna na světě, jelikož tento typ oken není příliš běžný.

V plánu jsou plovoucí lázně

Život v kobkách pak budou vést soukromí provozovatelé, které město vybralo ve výběrovém řízení. Například Kobku číslo šest povede Tiskárna na vzduchu, která svůj prostor pojmenovala Lab. „Vznikne zde zero waste bistro, chceme klást důraz na udržitelnost a co nejmenší odpadovost, což se bude odrážet i v nabídce jídla a pití,“ říká za Tiskárnu na vzduchu Dominika Antonie Skalová.

„Kromě gastro provozu chceme vyjadřovat témata ekologické udržitelnosti i v umělecké rovině, pořádat budeme různé diskuse, přednášky i dílny,“ doplňuje její kolegyně Lucie Kosová. „Jako novinku jsme se domluvili s architektem Petrem Jandou, že pro vybavení interiéru využijeme umělecky pojatý stavební odpad,“ dodává Kosová.

Osadit skla kobek ještě zbývá na Hořejším nábřeží. Do budoucna navíc město plánuje i terminál s plovoucími lázněmi. Náklady na revitalizace obou nábřeží se vyšplhaly na 173,2 milionu korun. Cena jednoho skla se pohybuje okolo 700 tisíc korun. Na obou nábřežích se nachází celkem 19 kobek, do jedenácti z nich město zatím vybralo šest nájemců.

Kurátor pražských náplavek JIŘÍ SULŽENKO pro Deník říká: V jedné z kobek vznikne také galerie o historii Vltavy, vody a paroplavby

Na náplavkách má být bohatý kulturní program, zároveň ale respektujeme přání lidí bydlících v okolí, říká kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko.

Kdy budou kobky otevřeny veřejnosti?

V září proběhne kolaudace a předání provozovatelům. Nájemci si mohou chystat interiéry, v provozu by měly být od října. Nájemci počítají s provozem každý den. Sezona se tak na náplavce rozšíří o zimní provoz. Kolaudované jsou jako kavárny a galerie.

Splňují prostory hlukové normy?

Sklo má sedm centimetrů, takže ven nic moc slyšet nebude. Co se týče hluku, stanovili jsme pravidla, jaký typ hudby se může provozovat. Doufám, že najdeme ideální kombinaci se zachováním živého programu a zároveň s respektem k sousedům v okolí.

Za jakých podmínek se město domluvilo s nájemci?

Smlouvu mají na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Program se bude odehrávat uvnitř i venku s menším sezením a zahrádkami. Návštěvníky čekají talkshow i komorní koncerty.

Jednu z kobek bude mít Pražská paroplavební společnost, která má provozovat galerii spojenou s historií Vltavy, vody a paroplavby. Ve své činnosti hodlá pokračovat i Bajkazyl.

Jsem rád, že se podařilo vybrat zajímavou skladbu provozovatelů a splnit vize magistrátu, tedy podpořit špičkovou kvalitu provozu a přidat hodnotu k dosavadnímu prvku zábavy, abychom našli rovnováhu mezi návštěvníky i sousedy.

A co kobky na Hořejším nábřeží?

Naproti jsou vysoutěženi čtyři provozovatelé. Je tam celkem 17 kobek, z toho je osm v provozu a čtyři s novými nájemci. Soutěž doplníme ještě o dvě kobky.