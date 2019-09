Nové působiště hledá spolek Pomocné ruce Olomouc, který útulek provozuje, již měsíc. Obrátil se na úřady, podnikatele, veřejnost. Bez úspěchu.

„Nájem nám skončil k poslednímu srpnu. Že s námi dále nepočítají, to jsme se dozvěděli 10 dní před koncem smlouvy. Bez předchozího varování,“ popisovala situaci předsedkyně spolku Pomocné ruce Olomouc Kateřina Sklenářová.

Útulek funguje v prostorách od jara 2017, kdy se spolek dohodl s provozovatelkou zverimexu, jež má část přízemí domu v řadové zástavbě v pronájmu. Smlouvu měl do konce srpna letošního roku.

„Paní se rozhodla zverimex prodat a zájemce si nepřeje, aby zde pokračoval útulek pro kočičky. V tuto chvíli se čeká, až nový nájemce prodá zverimex, který má v centru Olomouce. Jakmile se přesune na Dolní Novosadskou, my musíme zmizet. Zůstat můžeme do konce září,“ líčila.

Aspoň 100m2 s elektřinou a odpady

Spolek se stará o opuštěné a týrané kočky nejen v Olomouci, ale je útočištěm nechtěných zvířat z celého Olomouckého kraje. Od roku 2012, kdy začal v Olomouci působit, prošlo útulkem bezmála 2000 koček.

Stará se také o postižená zvířata, která by jinak nepřežila. Zajišťuje kastraci bezprizorních koček, aby nedocházelo k jejich přemnožení. Pravidelně sleduje jejich zdravotní stav.

Kočky, jež jsou vhodné k adopci, se nyní spolek usilovně snaží udat.

„Na konci prázdnin ještě byla odezva, ale od začátku školního roku jsme nenašli nový domov jediné kočičce. Situace je celkem zoufalá,“ popisovala předsedkyně spolku.

„Domů si je všechny vzít nemohu - už jich mám třicet. A to stále volají lidé, že nám dovezou kočičku. Když jim vysvětlím situaci útulku, položí telefon s tím, že kočičku tedy někde vyhodí,“ kroutila hlavou Sklenářová.

Pro přesun útulku potřebuje spolek minimálně 100 až 120 metrů čtverečních. Hledá po celém Olomouckém kraji.

„Mohou to být nebytové prostory, skladové haly, kde musí být elektřina, voda, odpady a ideálně i topení. Oslovili jsme úřady, města a obce, ale bez odezvy. Krajská veterinární správa nás povzbudila, že nám při kolaudaci nových prostor bude nápomocna a vše se pokusí urychlit. Zatím je nemáme a čas nás velice tlačí,“ dodala Sklenářová.

Bez pomoci dárce či města nemají šanci

Dočasnou pomoc nabídl útulek Ligy na ochranu zvířat v Olomouci-Neředíně, který se soustředí hlavně na opuštěné psy.

„Nějaké místo máme, je to jedna místnost, kterou by si museli sami upravit a o kočky se také sami starat. Byla by to dočasná pomoc v krajní situaci. Té by se ale mělo předcházet. Například tím, že mám jinak postavenou nájemnou smlouvu. Stěhovat se s padesáti zvířaty, to pak není jednoduché,“ reagovala vedoucí neředínského útulku Hana Dědochová.

Olomoucký kočičí útulek spolku Pomocné ruce působil v minulosti i v prostorách veterinární ordinace Jitky Tesaříkové.

„Kočičky přežívají jen díky soukromým aktivitám paní Sklenářové a dobrovolníkům, kteří jí pomáhají. Provozu útulku, kde mají nejen kočičky k adopci, ale také nemocná a postižená zvířata, věnují veškerý čas a finance. Bez pomoci nějakého dárce, města a dalších partnerů nemají šanci. Měli bychom jim pomoci,“ vyzvala Tesaříková.

