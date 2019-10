"O několik minut později strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě a v motorovém prostoru se skutečně nachází kočka. Podle tabulky registrační značky sice zjistili provozovatele vozidla, ale situaci komplikovala skutečnost, že byl až ze Vsetína. Do zjišťování telefonního kontaktu se tak zapojili také strážníci vsetínské městské policie a díky nim se jej nakonec podařilo telefonicky vyrozumět," uvedl za strážníky Pavel Janík.

Po nějaké době se podle něj majitel vozu dostavil na místo a otevřel kapotu.

"Sama kočka v tu chvíli usoudila, že jí bude lépe kdekoliv jinde než ve stísněném prostoru motoru, a z místa pelášila pryč," dodal Pavel Janík.

Krátce před půl sedmou večerní pak zahltila linku 156 oznámení o domácím praseti, které pobíhá na frekventované křižovatce v centru krajského města.

"Ještě do příjezdu strážníků se svědkům podařilo nahnat nebohé prase na částečně oplocený pozemek u Kolektivního domu, čímž významně přispěli nejen k bezpečnosti silničního provozu, ale i k jeho zdárnému odchytu," informoval o dalším kuriózním případu I. zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

Do akce se vzápětí zapojily i další hlídky MP Zlín a strážníci pašíka odchytili a znehybnili.

"Jak bylo poté zjištěno od náhodných svědků, prase mělo za jízdy vyskočit z přívěsného vozíku automobilu, čehož si řidič nejspíše nevšiml a pokračoval v jízdě. Na typu vozidla, barvě nebo dokonce registrační značce se však nebyli schopni shodnout.

Strážníci tak museli vyřešit problém, jak s odchyceným prasetem dále naložit. Jeho tělesné proporce, specifické aroma i neklidné chování totiž vylučovaly, aby byl převezen v běžném hlídkovém voze,"popsal událost Janík.

"Shodou okolností se v tu dobu vracelo z převozu do Kroměříže služební vozidlo MP Zlín určené pro převoz podnapilých spoluobčanů do záchytné stanice, které někteří ze strážníků láskyplně nazývají: „prasečák“.

A právě tento vůz se za daných okolností jevil k realizaci transportu jako nejvhodnější," dodal Pavel Janík k úsměvnému případu.

Ještě před naložením pašíka si s ním zasahující strážníci pořídili společné foto a následně jej převezli do bezpečí zlínského útulku. Zde jej umístili do venkovního výběhu a zajistili mu vše potřebné, co takové prase k životu potřebuje.