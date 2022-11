Kojenecká voda byla vzácné zboží. Vrt v Teplicích objevili až v 80. letech

Milovníci slavného románu Pán prstenů by si při prvním pohledu mohli myslet, že se mezi dvěma oprýskanými domy v centru Teplic nad Metují na Broumovsku nachází vchod do obydlí Bilba Pytlíka. Malá dvířka směřující do útrob trávou porostlé hory však za svými veřejemi neskrývají „hobití noru“, ale 120 metrů dlouhou chodbu, která ústí do jímací šachty. Odtud v podzemí vedou dvě potrubí s nejčistší vodou v republice do nedaleké stáčírny.

Natura pramení v samém srdci Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Místní voda patří mezi nejčistší a nejkvalitnější vody ve střední Evropě | Foto: Deník/Petr Vaňous