I to je jedním z důsledků řádění počítačového viru, který ve středu 10. prosince ochromil provoz nemocnice: vyřadil z činnosti počítačovou síť a přestala fungovat i řada přístrojů.

Na otázku Deníku to při čtvrtečním setkání s novináři uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Výplaty se počítají ručně – jako kdysi, když nebyly počítače,“ konstatovala. O situaci v Nemocnici Rudolfa a Stefanie má detailní přehled: jde o jednu z oblastních nemocnic; akciových společností, jejichž jediným akcionářem je kraj.

Data jsou blokovaná, ne zneužitá

Z technických podrobností, které nemocnice zveřejnila o nástupu problému i jeho řešení, že zřejmé, že její datovou síť infikoval vyděračský virus. Zřejmě naprogramovaný tak, aby si počkal, až se spustí automatické zálohy, načež nakazil i zálohovací sever – a pak začal data šifrovat, aby k nim ztratil přístup kdokoli jiný kromě tvůrce škodlivého kódu.

To dělají hackeři s úmyslem získat od svých obětí značné sumy za opětovné zpřístupnění dat (někdy však jen jejich části; navzdory zaplacení). V tomto případě nebylo nic platné, že nemocnice nedávno pořídila za třicet milionů nový systém s propracovaným zabezpečením; virus si s ním dokázal poradit.

Hejtmanka ve čtvrtek ocenila zásah správce nemocniční počítačové sítě, který prý významnou část elektronických informací zachránil: když zpomalení systému naznačilo, že se děje něco nekalého – šifrování totiž spotřebuje značnou část výpočetního výkonu, takže se na zatížení projeví – celý systém prostě vypnul. Počítačoví specialisté už potvrdili, že žádná data z nemocnice neunikla. Útočník tedy nezískal žádné údaje o pacientech.

Na tom, aby je měla opět k dispozici nemocnice, se intenzivně pracuje. O nápravu se snaží celý tým odborníků. Vedle IT specialistů samotné nemocnice pracují i další experti. „Jsou tam zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), s nimiž spolupracuje také vojenské zpravodajství, policie i chlapci z ESET,“ připomněla Jermanová společnost specializující se na internetovou ochranu.

„Dnes k nim přibude odborník z Letiště Praha, jehož ředitel byl jedním z prvních, kteří mě kontaktovali, a nabídl pomoc,“ poznamenala. Tlumočila také slova těchto odborníků, že nemocnice chybu neudělala a systém měla zabezpečený správně. Postupovala dále přesně podle krizového plánu, a to prý „excelentně“. I primáři se k situaci postavili „velmi zodpovědně“. Útočníci či útočník prostě byli o krok napřed…

Kolik chtěli vyděrači? To se neříká

Vzhledem k tomu, že se situace zdá být jasná, Deník Jermanové položil dotaz: „Asi nemá smysl ptát se, jestli se ozvali vyděrači. Otázkou je, o kolik peněz si řekli – a je to v bitcoinech?“

Její reakce napověděla, že šlo o úsudek blízký skutečnosti, nicméně konkrétní odpověď nezazněla. „Vzhledem k tomu, že nemocnice podala trestní oznámení a byla tam i Národní centrála proti organizovanému zločinu, nemůžu dát odpověď,“ řekla hejtmanka.

Stěhování pacientů jen pro jistotu

V důsledku ochromení elektroniky nemocnice ve středu přestala přijímat nové pacienty – záchranáři pro jistotu posílili službu o jednu posádku, aby byli připraveni na delší dojezdové časy spojené s jízdami do vzdálenějších nemocnic – a preventivně přestěhovala do jiných nemocnic pacienty z oddělení JIP a ARO. Ne však kvůli tomu, že by byli v ohrožení života.

Takoví pacienti však často potřebují akutní vyšetření s použitím přístrojů, které nyní nefungují, a laboratoř sice běží, avšak postaru, tedy s „ručním“ odečítáním hodnot, a tudíž není rychlá tak, jak je v dnešní době zvykem. Stěhování navíc na těchto odděleních uvolnilo místa pro další pacienty, jejichž stav by se případně zhoršil.

Ve čtvrtek také došlo na velké propouštění pacientů, jejichž zdravotní stav to umožňuje, do domácího ošetřování. Ve čtvrtek dopoledne (k 10. hodině) bylo v benešovské nemocnici hospitalizováno 209 lidí: 116 na oddělení interních oborů a 93 na chirurgii. S předpokladem, že tato čísla se budou vlivem propouštění snižovat. Během čtvrtka a pátku by se také mělo uvolnit všech devět míst na multioborové jednotce intenzivní péče.

Současně je však nemocnice připravena postarat se o pacienty, které budou potřebovat pomoc. Jejich vyšetření může zajistit na jiných pracovištích, a to nejen v nemocnicích; vypomohou i ambulance v Benešově. Pomoc už ve středu nabídl rovněž ministr zdravotnicí Adam Vojtěch (za ANO), upozorňující na zázemí fakultních nemocnic. To prozatím není potřeba.

Krajský úřad také oslovil všechny středočeské nemocnice, jak krajské, tak soukromé, a seznámil je s benešovskou šlamastykou. Podle odpovědí se během středy ani čtvrtečního rána nikde nesetkávali s vážnějším náporem pacientů – a hlášeny nebyly ani další problémy s počítačovou sítí.

Návrat k normálu: snad od pondělka

Kdy se situace vrátí k normálnímu stavu? Mělo by to začít v pondělí. Naznačuje to alespoň verdikt NÚKIB ze čtvrtečního odpoledne. Tento úřad povolil od pondělí 16. prosince začít ve spolupráci s jeho specialisty s obnovou IT systému. Zatím je to ale informace bez záruky: vázaná na to, že se nevyskytnou nepředvídané komplikace.

Již v pondělí by nicméně mohl být ukončen omezený provoz nemocnice, byť obnova systému rozhodně neobnáší akci typu zmáčknout čudlíky a jedeme. Zahrnuje mimo jiné výstavbu nových serverů, instalaci nové firewallové ochrany, cíleného antiviru a přeinstalování 600 uživatelských stanic. Pak má dojít na obnovu zálohových dat.

„Jsem skutečně šťastná, že se nenaplnily původní obavy, že provoz bude vyblokován na několik týdnů – a o Vánocích již nemocnice pravděpodobně bude moci pracovat v běžném režimu,“ komentovala Jermanová odpolední vývoj situace.