Kolečko po kolečku. Vzkříšenou chrudimskou kašnu Brusel tvoří tisíce komponentů

Fontána Brusel byla desítky let ponechána svému osudu a řadila se tak k ostudám města Chrudim. Nyní ji pracovníci hlinecké firmy Save vrací do podoby, kterou navrhl ve třicátých letech minulého století Květoslav Vaněk, zahradní architekt a nejmladší syn světoznámého zahradního architekta Josefa Vaňka. Návštěvníci parku uvidí kašnu koncem léta, a to ve tvaru květiny v kombinaci modré, bílé a žluté barvy.

Mozaika kolem fontány je vytvořena do podoby květiny | Foto: Deník/Romana Netolická