Karel Našinec si svůj život bez kolejí nedokáže představit. Společně s manželkou opravuje nádraží v Dubí staré 135 let. Do rekonstrukce investují veškerý svůj volný čas a také většinu vydělaných peněz.

„Vždy něco ušetříme a dáme to do oprav. Žádnými dotacemi a ani dary nedisponujeme. Budova je památkově chráněná, takže na každé stavební úpravy potřebujeme o několik razítek víc, než by bylo nutné u běžného domu,“ říká Našinec, který pracuje v Teplicích jako výpravčí.