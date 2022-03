Zástupci Komety nechtěli nejnovější postup ve snaze o získání provozu haly komentovat. „Dokud nebude výběrové řízení na koncesionáře ukončeno, nemůžeme se k tomu vyjadřovat,“ vysvětloval mluvčí klubu Michal Chylík.

Majitel Komety Libor Zábranský před časem pro klubový web přiznal, že situace na Ukrajině vše významně komplikuje. „Předpovídat při tvorbě ekonomických modelů růst cen, inflaci, cenu elektřiny a další nevyzpytatelné faktory, je obzvláště v dnešní době obrovský problém,“ upozorňoval Zábranský.

Na patnáct let

Provozovatel měl podle původních záměrů dostat arénu do užívání na patnáct let. Pořádal by v ní sportovní, kulturní a další komerční akce, na nichž by vydělával. Nájem by platil nové městské firmě Arena Brno. Tahle společnost pak má z poplatků splácet miliardový úvěr potřebný k tomu, aby hala vznikla.

Brněnští radní se už shodli, že s Kometou ke stolu usednou. „Předpokládám, že diskusi povedeme asi hlavně o cenové nabídce, protože dopady zejména u energií budou hrát při kalkulaci významnou roli. Rádi bychom, aby se jednalo pouze o tuto věc, jinak byla smlouva mezi námi hotová,“ uvedl radní a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl. Ještě před žádosti o opětovné jednání si Kometa nechala prodloužit termín, do nějž má konečnou nabídku podat, do 1. dubna.

Plánované příjmy od provozující Komety už zástupci města zahrnuli do žádosti o razítko od Evropské komise, kterou odeslali v lednu. Potvrzení projektu je nutné kvůli využití velké částky z veřejných zdrojů. Kromě úvěru totiž bude nezbytná i dotace. Pravděpodobné změny pak musí doplnit do žádosti. „Není to nic mimořádného, můžeme ji aktualizovat i třeba kvůli ceně za stavbu,“ ujišťoval Kratochvíl.

Kromě provozovatele dosud není jasno ani o firmě, která stavbu zajistí. Oba aktéři pak spolu musí být v kontaktu ohledně vybavení tak, aby přilákalo i největší světové hudební hvězdy. S výběrem koncesionáře nechtějí představitelé města příliš otálet, lhůta pro podání nabídek na výstavbu končí 10. dubna.

Jak už Deník Rovnost nedávno informoval, na halu pošle tři sta milionů Národní sportovní agentura, u níž Brno uspělo s žádostí. „Jedná se o první projekt dotační výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura, který úspěšně prošel všemi fázemi kontroly, a má tak jistotu získání dotace,“ řekl mluvčí agentury Jakub Večerka.

Připravovaná multifunkční aréna v číslech.Zdroj: Infografika: Deník/Tomáš Marek