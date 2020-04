Hejtman Ladislav Okleštěk se minulý týden na sociálních sítích pochlubil, že webové stránky krajpomaha.cz, na kterých je evidován počet nakažených virem covid-19 v Olomouckém kraji, již navštívilo více než milion lidí. U jednoho z mála krajů, ne-li jediného, jsou na tomto webu zveřejňována čísla nejen za jednotlivé okresy, ale i obce s rozšířenou působností. O tom, zda čísla odpovídají skutečnosti, by se však daly vést polemiky.

1. Pojďte s námi počítat. Ještě ve čtvrtek 16. dubna svítila v kolonce ORP Hranice číslovka 2, která zde figurovala již několik týdnů. Jednalo se o první dva nakažené, o kterých se na Hranicku všeobecně vědělo. Já sám jsem však již v tuto dobu prokazatelně věděl o dvou dalších nakažených z mého bližšího okolí. Jsme tedy na čtyřech pozitivně testovaných osobách.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

2. Ve stejný den informoval starosta Hranic Jiří Kudláček v reportáži pro Hranické televizní zpravodajství o dvou nakažených zaměstnancích městského úřadu. Nakaženého v obci Bělotín potvrdil také tamní starosta Eduard Kavala, čímž se dostáváme na sedm pozitivně testovaných osob.

3. Jedna z bělotínských firem, která zaměstnává pracovníky napříč celým Hranickem, musela omezit výrobu, protože pozitivně testováno zde bylo minimálně sedm osob. Podle mých zdrojů žijí minimálně čtyři z nich ve vesnicích na Hranicku, respektive přímo v Hranicích. U zbylých pozitivně testovaných zaměstnanců podniku se mi bydliště zjistit nepodařilo. Nicméně dostáváme se na jedenáct pozitivně testovaných osob.

Rád bych upozornil, že toto jsou čísla, která jsem získal v podstatě výhradně ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem byli mně blízcí lidé, kterých se nákaza přímo týká. Druhým zdrojem pak byly informace od představitelů radnic. Jedná se tedy o pozitivně testované, o kterých vím, aniž bych musel extra složitě pátrat. Opravdový počet tedy může být úplně jiný.

A jen tak mimochodem, v již zmiňovaný čtvrtek 16. dubna jsem odeslal dotaz do kanceláře hejtmana Olomoucký kraje i na Krajskou hygienickou stanici v Olomouci. V kostce jsem chtěl vědět, jak došlo k tomu, že počty nakažených nekorespondují s realitou.

Taktéž ve čtvrtek starosta Jiří Kudláček oficiálně vyjádřil své rozhořčení nad způsobem, jakým je město o počtu nakažených informováno. Ráno následujího dne již web krajpomaha.cz neevidoval dvě pozitivně testované osoby, nýbrž pět osob. Pět ale pořád není jedenáct.

Kraj: Čísla máme od hygieny

Na Odbor kanceláře hejtmana Olomouckého kraje a na Hygienickou stanici Olomouckého kraje jsem zaslal dotaz, ve kterém jsem uvedl, že počty pozitivně testovaných na Hranicku podle mých zdrojů neodpovídají. Položil jsem několik dotazů a v pátek 17. dubna dostal tyto odpovědi. Nejprve od Evy Knajblové z Odboru kancelář hejtmana

Jakým způsobem získává kraj informace o počtu nakažených?

Olomoucký kraj získává informace o počtu nakažených od Krajské hygienické stanice.

Nehodlá kraj přehodnotit způsob jakým občany o počtu nakažených informuje, když má systém očividně nedostatky?

Na základě informací Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje uvádíme počty potvrzených nakažení podle obcí s rozšířenou působností (ORP), nikoli pouze po okresech, jak to bývá jinde zvykem. Vámi zmiňované přehodnocení způsobu informování by znamenalo sdělování těchto počtů právě pouze po okresech, jak je to všude jinde, tudíž by čísla z Hranicka byla zahrnuta pod okres Přerov. Prioritou je pro nás co nejlepší informovanost občanů, proto upřednostňujeme určení počtů ve vztahu k ORP.

Nezavdávají se takto spíše pochybnosti o tom, jestli předkládaná čísla odpovídají skutečnosti?

Výhradním zdrojem předkládaných čísel je Krajská hygienická stanice.

Tentýž den přišel e-mail i z Hygienické stanice Olomouckého kraje. Na hygienu jsem směřoval tři otázky:

Jakým způsobem jsou data do systému zanášena? Čím může být způsobeno, že počet nakažených v ORP Hranice neodpovídá skutečnosti? Chybí tedy nakažení z Hranicka v celkové statistice počtu nakažených v Olomouckém kraji, nebo se jen "zatoulali" do statistik jiné obce?

Odpovědi se ujala MUDr. Růžena Halířová. „K Vámi položeným dotazům Vám sděluji, že KHS nemá informace o způsobu stanovování dat, která jsou zveřejňována v rámci uvedené adresy, a proto nemůže na Vaše dotazy relevantně odpovědět. Vámi požadované informace lze získat přímo u provozovatele této adresy, proto je Váš dotaz tímto předán k řešení Krajskému krizovému štábu Olomouckého kraje.“

O tom, proč čísla v ORP Hranice neodpovídají, jsme se tedy mnoho nedozvěděli. V době vzniku tohoto článku, je na stránkách krajpomaha.cz vedeno pět nakažených.