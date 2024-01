Známý bezdomovec Pavel Kovařík skončil minulý týden v kolínské nemocnici, kde musel podstoupit amputaci nohy. Jeho situace zvedla velkou vlnu solidarity. Mnozí mu nyní chtějí pomoci.

Pavel jako člen pořadatelské služby na hřišti FK Kolín. | Foto: Deník/Michal Bílek

Pavla Kovaříka (*1966) zná mnoho Kolíňáků. Fotbalisté ho pamatují z období přibližně před deseti lety, kdy vypomáhal v pořadatelské službě na stadionu FK Kolín. Kromě charakteristického plnovousu, který mu vynesl přezdívku Jumanji, neodpovídal zažité představě bezdomovce - vždy slušný, optimistický a s rozsáhlými teoretickými fotbalovými znalostmi.

Přesvědčil se o tom i František Straka při návštěvě kolínského hřiště v roce 2012. Svědci oné události dodnes s úsměvem vzpomínají, jak Kovařík k překvapené sparťanské legendě zcela bez respektu přistoupil a pustil se s ní do fotbalové debaty. I tato příhoda mu vynesla další přezdívku - Abramovič.

Před několika dny vzbudila velkou pozornost na kolínských sociálních sítích informace, že byl Pavel hospitalizován a přišel, zřejmě následkem silných mrazů, které trávil venku, o nohu. Lidé v příspěvcích nabízí pomoc.

„Několikrát v roce Pavlovi pomůžeme jako místní hasiči, vždy popovídáme, poskytneme co se týče oblečení, cigaret, je hodný, neškodný, trochu mluvka. Dlouho jsem ho neviděl. Jsem ochotný mu pomoci s nějakou péčí, ubytováním, nějakou částkou,“ lze se k Pavlovi dočíst ve skupině Můj Kolín na Facebooku.

Deník se spojil s Růženou Klepišovou, která Pavlovi dlouhodobě pomáhá a, kterou při hospitalizaci uvedl i jako svou kontaktní osobu. Z tohoto titulu může poskytovat informace, které čtenářům nyní přinášíme.

Jak dlouho se s Pavlem znáte?

avlíka znám čtyři a půl roku, chodil do hospody, kde jsem pracovala. Chodil za mnou i do nynějšího zaměstnání v baru v Kolíně, kde mi zametal před provozovnou. Pavel údajně pochází ze Starého Kolína, kde by snad měli stále bydlet jeho strýc a teta, se kterými však není v kontaktu a nikdy o nich nemluvil. Známá se se s těmito lidmi nyní pokouší spojit.

Jak se Pavel ocitl v nemocnici?

Bylo to minulý čtvrtek 18. ledna. Byly mrazy. Paní Miňovská Pavlovi vyjednala ubytování na kolínském zimním stadionu, kde měli jedinou podmínku - čisté oblečení. To se sehnalo a Pavel se k nám přišel na toalety převléknout. Dohlédnout na něj šel jeden z hostů a po chvíli se vrátil s tím, že to nejde. Oblečení bylo vrostlé do masa. Kolegyně ihned volala dispečink, který vyslal záchranku a Pavla odvezli.

Druhý den jsem šla do nemocnice, kde mi řekli, že Pavla připravují na amputaci, noha už nešla zachránit. Včera jsem byla v nemocnici, Pavel je stále v umělém spánku. Podle paní doktorky by se jeho stav měl lepšit. Situaci ale prý komplikuje plicní onemocnění z minulosti - Pavel je kuřák. Kolínské nemocnici chci vyjádřit obrovské poděkování, jak se o Pavlíka starají.

Pavlův příběh vzbudil mezi lidmi obrovskou solidaritu, píše vám mnoho lidí, překvapilo vás to?

Ano, ale velmi pozitivně, je úžasné, že lidé chtějí pomoci. Na messenger mi chodí desítky zpráv, kde lidé nabízejí nejrůznější pomoc. Začneme to řešit, jakmile to Pavlův zdravotní stav dovolí.