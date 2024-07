„V okolí školy se nedá klidně žít. Dokonce to jde tak daleko, že někteří realizují prodej svých bytů a stěhují se jinam. Ohánět se neustále nesmyslným zákonem o ochraně havranů je jen argument pro toho, kdo nechce problém řešit,“ upozornil například Josef Havle.

Podobné názory zaznívají i v lokalitě, kterou společenští krkavcovití ptáci obývají. Někteří na téma s chutí vtipkují a tvrdí, že už zbývá jen přejmenovat sídliště na Havraní. Pěkně od plic situaci popsal Deníku muž středních let. „Bydlíme v třináctipatráku hned vedle. Normálně žít se tu nedá, je to hrůza, hnus a nikdo to neřeší. Jen si to tu pořádně nafoťte a natočte, ať už se konečně zastupitelé chytnou za nos,“ komentoval.

Další z kolemjdoucích upozornil, že automobil zaneřáděný trusem na parkovišti pod hnízdištěm stojí více než rok. „Má už i propadlou technickou, měli by ho nechat odtáhnout,“ podotkl. Havranů prý přibývá i přes různá opatření, hnízda se objevují také na stromech blíže k nemocnici v Buzulucké a Jaselské ulici.