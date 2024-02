„Zejména mě zajímala lokalita Zborovské ulice, kde máme mateřskou i základní školu. Ale jde i o Husovo náměstí. Aktuálně je vegetační období, kdy je vhodné prořezávat dřeviny, v nichž havrani hnízdí,“ přiblížil.

Překvapila ho informace o možnosti hnízdění dravců. „Káně, poštolky nebo sokoli by prý mohli mít někde v blízkosti Pražského sídliště nebo na náměstí u věže hnízdo,“ dodal Breda s tím, že by ocenil, kdyby město otázku regulace havranů, ale třeba i holubů, prezentovalo veřejnosti prostřednictvím Novinek táborské radnice, webu či sociálních sítí.

Problematiku Tábor řeší dlouhodobě, dle místostarosty Radoslava Kacerovského (Tábor 2020) úspěšné zahnízdění dravců může mít vliv i na kolonii černých krákajících opeřenců. „Jejich vliv se dá těžko předpovědět, ale sokol si na havrana troufne. Otázkou je, zda by to sokol měl zapotřebí, když má v okolí dostatek jiné potravy,“ vysvětlil.

Těžký a složitý boj

V řešení havraní otázky není zrovna optimistický. „Ten boj je těžký a složitý, neznám jediné město nebo obec v České republice, které by si s havrany uměli nějakým způsobem poradit. Máme možnost instalovat budku pro sokoly, ti by mohli mít vliv na populaci, ale musíme to brát s rezervou,“ dodal Kacerovský s tím, že havrani jsou přizpůsobiví. „Po shozu velice rychle staví nová hnízda, stejně tak se rychle množí,“ uvedl.

Táborská kolonie havranů na Pražském sídlištiZdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Podrobnosti doplnil odborný pracovník Jiří Rozum z odboru životní prostředí. Hnízda se odstraňují stromolezeckou technikou. „Lezec je v koruně stromu shodí přímo nebo pomocí bidla. Řez stromů se v současnosti společně s tímto zásahem neprovádí, stav dřevin takový zásah nevyžaduje, ve vztahu k hnízdění havranů by ořezání nic nepřineslo, stromolezec na to navíc nemá potřebnou kvalifikaci,“ naznačil.

Momentálně pracovníci operují výhradně v lokalitě Pražského sídliště v prostoru ulic Zborovská a Buzulucká, jinde na městských pozemcích „konfliktní hnízdění“ řešení nevyžaduje. „V minulém roce bylo odstraněno 67 hnízd, v předchozích letech byl počet do 50, v počátcích uplatňování tohoto postupu (2015 až 2016) to bylo okolo 20 až 30 hnízd,“ shrnul Rozum.

Počet hnízdících havranů v jižních Čechách se v posledních deseti letech dle jeho zjištění nesnižuje, ale naopak roste. „Cílem odstraňování některých neobsazených hnízd v předhnízdním období není snížení populace. To není možné technicky ani legislativně. Zjednodušeně řečeno jde o ovlivňování tvaru a rozsahu hnízdiště, snahu, aby se dál nerozšiřovalo do z pohledu obyvatel konfliktních míst. Efekt našeho snažení není snadné vyhodnotit, nicméně žádné jiné opatření neexistuje,“ dodává.

Bezzásahová zóna

Havrani mají také takzvanou bezzásahovou zónu. Jde o jádrovou, stabilizovanou část hnízdiště nacházející se v zásadě v ulici Zborovská, kde se odstraňování hnízd neprovádí.

„Z dosavadních zkušeností u nás i v jiných městech a na základě odborných názorů ornitologů je zřejmé, že razantnější zásahy do jádra hnízdiště, využívaného hierarchicky výše postavenými páry, může vést k rozptýlení hnízdění do širšího okolí, tj. zvětšení plochy kolonie, která tak v důsledku poskytne příležitost pro hnízdění většího počtu párů. Tomuto efektu se snažíme předcházet,“ sdělil Rozum s tím, že proto odstraňují hnízda na okraji kolonie a nově vznikající ojedinělá zahnízdění mimo prostor hlavního hnízdiště.

Zavzpomínal i na plašení havranů dravci. „Náš pokus z roku 2020 úspěch nepřinesl. Nebylo to neočekávané, odborníci takový vývoj predikovali. Nicméně rozhodli jsme se to vyzkoušet vzhledem k tomu, že jiná řešení a doporučení ministerstva životního prostředí neexistují,“ popsal.

Táborská kolonie havranů na Pražském sídlištiZdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Účelem plánovaného budování hnízdních příležitostí pro sokola stěhovavého není podle něj primárně omezení hnízdění havranů, ale posílení populace tohoto dravce. „Jde o kriticky ohrožený druh. Není vyloučené, že blízké hnízdiště sokola může kolonii havranů ovlivnit, nicméně sokol pro lov potřebuje velké, otevřené prostory mimo zástavbu a neútočí na ptáky sdružené v hejnech,“ uzavřel Jiří Rozum.