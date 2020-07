/FOTOGALERIE, VIDEO/ S výraznými komplikacemi se v pondělí potýkají chodci i řidiči v křižovatce ulic Úzká a Dornych v centru Brna. Kvůli postupu prací na projektu Tramvaj Plotní je uzavřený frekventovaný přechod mezi galerií Vaňkovka a obchodní domem Tesco. Doprava je tam navíc ve směru z ulice Dornych zúžená ze tří pruhů do jednoho, opačným směrem řidiči využijí místo tří pruhů pouze dva.

Uzavřený přechod a komplikace na Úzké. | Video: Magda Duhonská

I přes zákaz vstupu na přechod v pondělí dopoledne vstupovaly desítky lidí. Semafor pro pěší tam přitom nefunguje, lidem tak nezbývalo nic jiného, než se proplétat mezi auty. Výjimkou proto nebylo hlasité troubení. „Nechci si to obcházet. Kdybych věděl, že to opravují, tak bych šel přes lávku, ale teď se mi nechtělo vracet zpátky do Vaňkovky a vyjíždět eskalátory. Příště už budu vědět a rovnou půjdu přes nadchod. Auta tu stojí v kolonách, takže se dalo projít,“ řekl reportérce Rovnosti přímo na místě Brňan Josef Sýkora, který přecházel přes přechod mezi auty od Vaňkovky k Tescu.