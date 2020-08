Uvíznete někdy v Brně v dopravní zácpě?

Díky tomu, že tuším, kde co bude zavřené, se snažím uzavírkám vyhnout. Hledám si takové cesty, abych projela co nejlépe, ale také uvíznu v zácpě jako ostatní.

Zdroj: Deník / Attila RacekŘidiči trčeli v kolonách kvůli opravám v oblasti okolo Úzké, Nových sadů a Poříčí. Stojíte si za rozhodnutím povolit práce zároveň?

Dívám se na to pořád stejně. Pohled byl takový, že je dobré nechat co nejvíc omezení v jedné době. Nyní dva měsíce lidé nadávají a stojí v kolonách, ale stále je tento stav lepší. Kolonu by tam stejně způsobila jakákoli z těchto uzavírek. Pokud by tam měly po částech trvat dva roky, jednalo by se o horší situaci, než když zaberou dva měsíce a skončí v září.

Při plánování uzavírek vás asi nenapadlo, že v Brně bude přes prázdniny kvůli koronaviru víc aut než obvykle, že?

Samozřejmě je letošní situace trochu atypická díky koronaviru. Předpokládali jsme, že jako každý rok bude v létě intenzita dopravy podstatně nižší, což se nenaplnilo. Ve městě je navíc dost mimobrněnských návštěvníků. S tím jsme nemohli dopředu počítat.

Nepodcenili jste kvůli uzavírkám v oblasti situaci nebo informování obyvatel o omezeních?

Důležité je, kam jsou ochotní se podívat. Všechno máme na webu Brněnských komunikací, kde neustále aktualizujeme data k plánovaným i realizovaným uzavírkám. Některé stavby jsou i na webu kopemezabrno.cz. Na úřední desce magistrátu visí celý koordinační harmonogram výkopových prací na půl roku.

Zdroj: Deník / Attila RacekMinulý měsíc řadu chodců překvapil zrušený přechod mezi nákupní galerií Vaňkovka a Tescem. Lidé si tam stěžovali na nedostatečné značení. Proč tam nebylo?

Všichni naznali, že bylo v pořádku vše, co bylo schválené, lidé to tak neviděli. Snažili jsme se značky doplnit, aby bylo místo srozumitelnější. Neovlivníme, že tam chodí ještě nyní přes zavřený přechod a nevyužívají nadchod hned vedle. Ano, je tam komplikace, ale také řešení. Další přechod u Trnité není tak daleko, aby ho chodci nemohli využívat. Značky jsme přidali od zastávky městské hromadné dopravy, některé byly otočené. Značení se tam řeší stále dokola.

Jak dlouho dopředu jste dostali informaci, že stavbaři potřebují zrušit přechod?

Na jednání, které máme k uzavírkám každý měsíc, jsme avízo nedostali. Přišlo až od firmy, která pro stavbu zpracovává dopravní značení, že omezení nyní potřebuje. Často se nám stane, že dopředu máme o stavbě málo informací na to, abychom věděli, že tam bude určité opatření, když stavbu chystáme na přelomu roku.

Budou v oblasti Úzké, Nových sadů a Poříčí další opravy i v příštích letech?

Ano, musí se dodělat tramvajové napojení z Plotní do Dornychu. V oblasti město připravuje vybudování protipovodňových opatření. Kromě úpravy koryta i vybudování protipovodňových stěn v Bauerově a Poříčí. Pro ně speciální stroj, který zabere dva pruhy, zarazí pylony těsně vedle vozovky. Předběžně začnou tyto práce až v roce 2022 o prázdninách. Akce s sebou nese nutnou rekonstrukci kanalizace, napojení z Vídeňské, které podle projektanta nejde udělat jinak než za výluky a uzavření Vídeňské u mostu. Ještě letos začne rekonstrukce křižovatky Úzké s Uhelnou.

Významným projektem je výstavba Velkého městského okruhu Žabovřeská. Na přelomu září a října mají začít práce na druhé etapě. Máte informace, jaká budou omezení pro řidiče?

Jak bude pokračovat stavba v Žabovřeské, moc nevíme. Od Ředitelství silnic a dálnic dostáváme návrhy dopravních značení těsně před. Avizovalo, že na jeden den v říjnu bude potřebovat uzavřít Žabovřeskou úplně. Musí to být ze soboty na neděli, kdy je provoz nejslabší. Na září jsme měli požadavek na zářijovou uzavírku od Hlinek po Kamenomlýnský most, ale snažíme se uzavírky vtěsnat do jednoho termínu.

Musely stavbě v Žabovřeské ustoupit menší záměry?

Ano, měly se opravovat povrchy v Hlavní a Sochorově. Posunuli jsme je na další rok, i když je tam dost špatný stav komunikace.

Na podzim začne také stavba Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Na co se musí řidiči připravit?

Zatím víme pouze to, že by měla fungovat v režimu dva plus dva jízdní pruhy a že je potřeba udělat záložní trolejbusovou trať. Na stole nemáme řešení dopravních uzavírek kvůli stavbě. Zda u prací bude uzavřená třeba Karlova ulice, nevíme.

U kterých dopravních staveb se složitě dozvídáte informace k uzavírkám?

Jsou jimi například dálnice D1 a D2, když na nich potřebuje Ředitelství silnic a dálnic omezit provoz. Pozvou nás na komisi, na které už vědí termíny, dodavatele a další. V ten moment se teprve dozvíme, že se tam bude něco dělat. Třeba asi před čtrnácti dny jsme zjistili, že od pátého září do prvního listopadu opraví most na D1 přes řeku Svratku.

Vlasta Jágerová

Zdroj: Deník / Attila RacekNarodila se v roce 1958 ve Vyškově. Vystudovala geodézii na střední škole v Brně. Dvacet let s několikaletou přestávkou koordinuje výkopové práce na území Brna, od ledna 2019 také dopravní uzavírky v Brně. Ve volném čase se ráda věnuje rodině, zahradničení a vycházkám.