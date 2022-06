Nevšední událost si nenechaly po ránu ujít desítky lidí s fotoaparáty a mobilními telefony. „Takovou událost jsem přece nemohl prošvihnout. Je to historický okamžik. Pětačtyřicet let jsem jezdil s mašinou jako strojvedoucí. A přes Adamov ještě s párou na nákladních vlacích. Trať se za ty roky změnila k nepoznání,“ hlásil u zábradlí jeden z přihlížejících, pětasedmdesátiletý adamovský důchodce Miroslav Holeček.

Koně, nebo hokej? Nová hala v Pardubicích naráží na odpor příznivců dostihů

Padesátimetrové těleso lávky o hmotnosti 46 tun zvedl do výšky jeřáb s nosností do 120 tun a usadil je na piloty, kde byla provizorně podepřená. Později mají přijít na řadu přístupová rampa, která váží 54 tun a dvě schodiště od 18 do 30 tun. „Po aktivaci ložisek lávku usadíme do definitivní podoby. Pak se dokončí pochozí povrchy, betonáž a podle návrhu architekta povrchová úprava. Vše doplní osvětlení, kamerový systém, informační panely a ochranné mříže,“ řekl Deníku Rovnost projektový manažer stavební firmy Swietelsky Rail Jan Parchanski.

Rozsáhlé úpravy nádraží

Po nové lávce by měli pěší začít chodit v polovině srpna. Původní nadchod nad tratí půjde v té době k zemi, stejně jako sousední technologická lávka, kterou nahradí nová.

Rozsáhlé úpravy vlakového nádraží v Adamově jsou součástí rekonstrukce železničního koridoru mezi Brnem a Blanskem za 6 miliard korun. Ta odstartovala loni na podzim. Nové nádraží vyjde na 834 milionů. Zahrnuje obnovu kolejiště, opěrné a protihlukové stěny, modernější výpravní budovu a parkoviště pro 30 aut. Vlaky začnou na úseku Brno - Blansko jezdit od 12. prosince.

OBRAZEM: Když kvete řeka. Opavici na severu Bruntálska zdobí vodníkovy vlasy

„Stavební práce i přes mírné komplikace probíhají podle plánu. Podařilo se nám již z větší části dokončit umělé stavby a začínáme s pracemi na nástupištích a železničním spodku,“ okomentoval dosavadní postup prací Parchanski.