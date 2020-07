Nerovný boj s komáry svádějí letos obce ležící u CHKO Litovelské Pomoraví. Už po prvním červnovém zatopení líhnišť při bleskové povodni v Šumvaldu byl výskyt hmyzu místy srovnatelný s rokem 2010. Po druhé vlně, kdy se v lužních lesích vylila i řeka Morava, může být ještě hůře. Obce již opakovaně zasáhly přímo v lagunách a tůních, kde cíleně likvidovaly larvy, a v nejvíce postižených ulicích použily i speciální přípravek hubící dospělé komáry.

Komáři - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Na komáry jsme za ty roky zvyklí, ale letos je toho moc. V sedm večer se nedá venku vydržet. Na zahrádce děláme jen ráno. Děti jsou poštípané, i když používáme repelenty. Vkročit do lesa? Nemyslitelné,“ popisovali současnou situaci Staroštíkovi ze Střeně. „Obec a hasiči zasahují v líhništích komárů, dělají hodně, jenže je to moc rozlité. Bojíme se, co bude příští týden, kdy se má vylíhnout druhá vlna,“ dodali.