Jak dodal, přehlídka kombajnů mohla být na nedalekém náměstí Svobody.

Vedení Znojma se hájí tím, že Horní náměstí je prostor určený pro pořádání akcí. „Běžně se tu například prezentuje technika integrovaného záchranného systému. Povolení vydalo město formou bezplatné výpůjčky na dobu několika hodin. Výstava techniky byla určena pro širokou veřejnost,“ reagovala mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Názory lidí na umístění strojů se různí. „Děti by byly nadšené i kdyby ten traktor stál uprostřed pole. Na historické náměstí přeci nepatří,“ je přesvědčena například Zdenka Bučková.

Město zemědělců

Naopak Pavel Nedvěd s touto prezentací souhlasí. „Jako Znojmák to vidím tak, že jsme město zemědělců a vína, a technika k tomu patří. Kde jinde se děti můžou podívat na to, jak se seče obilí, jaký mašiny to dělají. Za mne jedině dobře a čím častěji, tím lépe. Aby se děti přesvědčily o tom, že chleba nepadá z 3D tiskárny,“ myslí si muž.

Akci obhajuje i Kacetlův stranický kolega Lukáš David. „Jednalo se o jednodenní akci významné firmy našeho regionu. Budiž pořadatelům ke cti, že pozvali hosty z celé republiky, aby jim v úžasném prostředí znojemského hradu ukázali vše, na co jsme právem pyšní. Zapojili do programu spoustu subjektů. Pivovar, enotéku, hrad, hotel Lahofer včetně mě. To už nám opravdu vadí i takové aktivity? To snad ne,“ reagoval na sociální síti David.

Také další lidé se nad vjezdem těžké techniky na náměstí pozastavují. „Ale ať si je pozvou a ukážou jim naše krásné město. A je jedno, že to bylo na jeden den. Ať se tu vystaví klidně na týden.

Proč ale strkat zemědělské stroje na historické náměstí? A nemusím být statik, tohle podzemním chodbám moc prospívat nebude,“ je přesvědčena Jana Bílková.

Až devatenáct tun

Rudolf Zoufalý na sociální síti poukázal, že některé stroje mohou být až násobně těžší, než tři a půl tuny. „Pokud budeme konkrétní, tak podle katalogu mají menší kombajny hmotnost přes jedenáct tun bez lišty a ty větší s pásovou nápravou až devatenáct tun. A nejde jen o statické zatížení, ale také o dynamické namáhání rozkmitáním ulice a přilehlých budov projíždějícím strojem,“ upozornil Zoufalý.

Soukromá firma měla od města zdarma pronajaté náměstí, gratis jí dovolili představitelé místní římskokatolické farnosti také promítání videospotu na štítovou zeď Mikulášského kostela. „Měli jsme spolu dohodu. Šlo o velmi krátkou projekci, která ničemu nevadila. Žádnou smlouvu jsme neměli a bylo to zdarma,“ potvrdil děkan Jindřich Bartoš.