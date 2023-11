/KOMENTÁŘ/ Jako den a noc. Ostrava má letos nádherný vánoční strom, ale jen do chvíle, než se venku setmí…

Vánoční strom v Ostravě na Masarykově náměstí, listopad 2023. Vlevo snímek ze dne příjezdu, vpravo ze dne jeho rozsvícení. | Foto: Koláž Deníku/Lukáš Kaboň, Vladimír Pryček

Skoro to až vypadá, jako by Ostravě nebylo přáno, aby se řeklo: Wow, ten vánoční stromek je boží. Bez toho pověstného „ale“ či dokonce větší kritiky…

Doba umělohmotná pominula. Vánoční stromek, který se na Masarykově náměstí montoval rok co rok mezi lety 2016 až 2020, si oblibu Ostravanů nezískal.

Na Vánoce před dvěma roky se po šesti letech vrátila tradice s živým vánočním stromem. Smrk to byl nádherný, košatý, jedenáctimetrový. Jenže v době covidu se rozsvěcel bez lidí, navíc co čert nechtěl, strom po chvíli praskl a musel se vyměnit. Náhrada zůstala náhradou.

Loni dorazil na Masarykovo náměstí do Ostravy znovu jedenáctimetrový smrk. Tuctový, leč neurazil. K duhu mu budiž to, že se každoročně hledá takový strom, který by stejně musel k zemi, a tak ještě poslouží pro účel nejsvátečnější.

Letos padl výběr na jedli bělokorou, rovněž jedenáctimetrovou. A byla to trefa do černého. Krásný symetrický strom, který lidé obdivovali od samotného příjezdu. Brzy však nadšení vystřídalo rozčarování. Stromy z posledních let, včetně toho umělého, totiž povětšinou spojuje jeden nešvar: nazdobení.

Jako kdyby ke stromku někdo přišel a zeptal se ho, jak se mu má pomstít. Svislé řetězy bez špetky nápadu tak jinak překrásný strom i letos po setmění zabíjejí. Pravda, mohlo být hůř. Když pracovníci strom z plošiny před víkendem zdobili a s předstihem zkoušeli, jestli svítí, jak má, vstávaly lidem vlasy na hlavě.

Zkouška světel na vánočním stromě letos v listopadu na Masarykově náměstí v Ostravě. Snímek vyvolal na sociální síti Facebook rozporuplné reakce.Zdroj: Richard Chmelař/Facebook

Fotky, které unikly na veřejnost, díkybohu zachycovaly polotovar – alespoň podle informací organizátorů Ostravských Vánoc. Každopádně se nejednalo o finální podobu a kromě doplnění ozdob došlo také k převěšení samotných řetězů, které už nevisí výhradně svisle. Na tom, zda se jednalo o plánovaný krok, nebo o operativní reakci na prvotní hodnocení lidu, zřejmě ani nesejde.

Faktem však zůstává, že ani finální nazdobení stromu Ostravu neuchvátilo, spíše naopak. K ideálu to má daleko, základní myšlenka nezmizela.



Vánoční strom pro Ostravu je jako den a noc: ve dne skvělý, po setmění téměř k pláči. Bohužel právě po rozscvícení by měl jakýkoli vánoční strom naplno ukázat své kouzlo. V Ostravě však jen odhalil nedostatky.

Co pro příští rok vložit do zdobení trochu kreativity? Pěkných příkladů, pro které není třeba chodit daleko, je hned několik. O tom se ostatně lidé v posledních letech přesvědčují i v anketě Deníku o nejkrásnější vánoční strom v kraji. Také tam Ostrava neboduje. A letos se na tom nepochybně nic nezmění…

