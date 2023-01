„Předběžná škoda se pohybuje v řádu statisíců korun a výraznou část toho tvoří zřízení dlouhodobě funkčního provizorního vstupu. Náklady na pasířské práce, opravu dřevěných a ocelových částí v tuto chvíli nejsou známy,“ vzkázala mluvčí KB Šárka Nevoralová.

Kuriózní nehoda v centru Ostravy: Řidič nacouval do Komerční banky

Bankovní dům vybudovaný před sto lety podle návrhu architekta Kamila Hilberta (jenž se věnoval i přestavbě ve Svatovítské katedrále v Praze, ale podílel se i na vzhledu věže Trúba ve Štramberku) je památkově chráněný.

„Z toho vyplynula nutnost před zahájením rekonstrukce vytvořit restaurátorský záměr a nechat ho schválit dotčenými orgány státní správy,“ vylíčila Deníku mluvčí KB. Práce na obnově tepaných prvků, jak poznamenala, musí provést expert s povolením ministerstva kultury na restaurování kulturních památek.

„Žádoucí je uvést vstup do původního stavu co nejdříve,“ doplnila Nevoralová. S tím, že pasíř – specialista na práce s kovy – se už pustil do obnovy měděných tepaných prvků a souběžně se začalo dělat na dřevěné části dveří. Nové vstupní dveře, které si honosná budova zaslouží, by měly návštěvníkům banky sloužit do konce příštího měsíce.