Komise prověří zámek ve Krumlově. Kvůli Slovanské Epopeji

Členové kulturního výboru zastupitelstva hlavního města Prahy plánují cestu do všech míst, kde by se v budoucnu mohla objevit plátna Muchovy Slovanské Epopeje. Deníku to potvrdil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

„Byl jsem osobně přítomen na úterním jednání výboru. Chtějí přímo na místě vidět výstavní prostory, kde by plátna mohla být vystavena. My mámě prostory připravené, pouze se musí doladit vlastní výstava stejně tak, jako se ladily v případě vystavení pláten ve Veletržním paláci v Praze. Komisi očekávám v následujících měsících,“ uvedl Třetina.



Jak dodal, situace je nejasná. „Vše je čím dál více komplikovanější. Existuje totiž skupina lidí včetně několika zastupitelů, kteří myšlence návratu pláten do Krumlova brání. Dalo by se mluvit o obstrukci," dodal starosta. Místní si plátna na svém zámku velmi přejí. „Všichni si návrat Slovanské Epopeje přejeme. Máme k ní silný vztah," řekla například Jana Slouková.

Autor: Dalibor Krutiš