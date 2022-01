Nastalá situace mrzí také řidiče. „Čtrnáct dní před Vánoci nejezdil autobus na Sloupnici v noci. Mě jako šoféra to rozčiluje. Lidé jdou z práce, stojí tam pět nebo sedm lidí a on nejezdí autobus,“ rozčiloval se řidič, který pro společnost ČSAD Ústí nad Orlicí jezdí už od 90. let. Ten zároveň upozornil na to, že by cestujícím, kteří se svého spoje nedočkají a musí volit náhradní řešení, měla náležet kompenzace.

Redakce Deníku se proto opakovaně obrátila na právní oddělení ICOM Transport s dotazem, jak mají cestující nastalou situaci řešit. Právníci společnosti ale mlčí a podle ředitele orlickoústecké pobočky Radka Kuběnky mají cestující zkrátka smůlu. „Cestující dle Smluvních přepravních podmínek IREDO v Pardubickém kraji nárok na kompenzace nemají," oznámil stručně.

Radek Kuběnka, ICOM Transport

Ministerstvo dopravy ale upozornilo, že teoretická možnost odškodného existuje. „Obecně lze říci, že případná kompenzace by mohla přicházet v úvahu, pokud by cestující již měl jízdní doklad, například i ve formě časové jízdenky,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Martin Brychta.

Podle něj lze teoreticky uvažovat o náhradě škody v případě, že cestující prokáže, že mu v souvislosti s neodjetým spojem vznikla prokazatelná škoda.

Tu by pak měl vymáhat na dopravci. Brychta zároveň upozornil, že konečné řešení nepříjemné situace je ale věcí dopravce a Pardubického kraje.

Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro dopravu

Nástroje na odškodnění cestujících nemá ani organizátor krajské dopravy firma OREDO. „Smluvní přepravní podmínky s možností kompenzací za nejetý spoj nepočítají,“ uvedl jednatel společnosti Petr Moravec. V řešení nestandardní situace má prý pomoci právě dopravce či jeho objednatel, tím je Pardubický kraj.

Náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš ale prý nástroje, jak cestujícím pomoci, nemá. "Možnosti, jak kompenzovat cestujícím neodjetý spoj, nemáme,“ řekl Kortyš. Situace se podle něho však výrazným způsobem zlepšila, a to díky zajištění subdodavatelů.

Vysoká nemocnost řidičů?

Situace je kritická již od prosince minulého roku, kdy v jeden den neodjely až čtyři desítky autobusových spojů. Důvodem je nedostatek řidičů. Podle ředitele orlickoústecké ČSAD Radka Kuběnky je příčinou vysoká nemocnost řidičů. Na základě tohoto tvrzení se ale redakci Deníku ozvala řada řidičů, kteří problém vidí odlišně. Nejčastěji zmiňují špatnou personální politiku, nízké základní mzdy a také nový tendr, který společnost získala na Blanensku.

Ani autobusy, ani informace. ČSAD ruší na Orlicku spoje, důvodem je nemocnost

„Podle mě hlavní příčinou není covid, ale vyhrané výběrové řízení na jižní Moravě. Jezdí se tam za úplně jiných podmínek a dopravci hrozí vyšší sankce. Z Lanškrounska tam stáhli čtyři Ukrajince, je jim jedno, kde budou spát.“



Nejmenovaný řidič aurobusu ICOM Transport

„Teď jsem dostal platový výměr na 24 100 korun, to je ale základní mzda, kterou určuje stát. Ano, vedení firmy se ohání tím, že máme 38 tisíc, ale za 300 hodin práce,“ uvedl jako příklad řidič, jehož trasa protíná orlickoústecký a svitavský okres.

Předseda odborů Karel Picek pak zmínil, že někteří zaměstnanci byli odkloněni právě do Jihomoravského kraje. „Ze zpráv, které dostávám od zaměstnanců, může být za nedostatkem řidičů údajné odklonění některých z nich do nově vyhraných oblastí v Blansku nebo Boskovicku,“ vysvětlil Picek.

To potvrdil také řidič z Lanškrounska, který jako šofér pracuje zhruba 40 let. „Podle mě hlavní příčinou není covid, ale vyhrané výběrové řízení na jižní Moravě. Jezdí se tam za úplně jiných podmínek a dopravci hrozí vyšší sankce. Z Lanškrounska tam stáhli čtyři Ukrajince, je jim jedno, kde budou spát,“ vysvětlil řidič.