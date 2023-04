Zastupitelský klub ANO v Ostravě opustil další člen a zároveň poslední radní zvolený za ANO, který ještě setrvával v zastupitelském klubu. Hnutí na to údajně bylo připraveno a v jednáních o koalici s ním nepočítalo, pro některé partnery je to však novinka.

Ostravská radnice. Vpravo nahoře osm zastupitelů, kteří opustili klub ANO | Foto: Koláž Deníku/Se souhlasem ANO, Lukáš Kaboň

Nejnovějším odchozím zastupitelem z klubu ANO v Ostravě je porubský místostarosta Miroslav Otisk. Deníku to potvrdila předsedkyně klubu zastupitelů ANO Hana Tichánková.

„Pan Otisk už není součástí našeho klubu. E-mailem dnes zaslal písemnou rezignaci, ani se neozval osobně,“ potvrdila Tichánková. Pro koaliční vyjednávání je to však podle ní jen formalita.

Dusno jako po volbách. V Ostravě se rozjela nelítostná jednání o koalici

„Cítili jsme jeho nerozhodnost a váhavost v celé této věci, do všech jednání s možnými partnery už jsme proto šli se 13 mandáty,“ řekla předsedkyně klubu, podle níž má klub Nezařazených Tomáše Macury vše řízeně připraveno tak, aby to u partnerů postupně vyvolávalo diskuzi a nedůvěru ke klubu ANO.

Čtrnáct nebo třináct?

A to se navzdory hlasům z ANO také děje. „S námi jednali se slovy čtrnáct lidí, tento počet garantovali,“ diví se lídr koalice Spolu Jan Dohnal.

Současný počet mandátů

v zastupitelstvu Ostravy:



ANO 13

Spolu 9

Ostravak 8

Nezařazení 8

SPD 7

Starostové 4

Piráti 3

Ostravská levice 3

Podobně jsou na tom i Piráti, tedy další z možných partnerů, s nimiž ANO jednalo mezi prvními.

„Těch jednání, oficiálních i neoficiálních, a informací je tolik, že to nemůžu odpřísáhnout, ale myslím, že nás neinformovali o tom, že by měl ještě někdo odpadnout,“ pátrá v paměti Andrea Hoffmannová.

„Ale to už říkali při šestnácti i patnácti mandátech. Je to nestabilní situace a samozřejmě to v nás nevzbuzuje úplně důvěru. Nevíme, jestli odejdou další zastupitelé, nebo je to už skutečně finální počet,“ řekla pirátská náměstkyně primátora.

Jako domeček z karet. Koalice v Ostravě ztratila většinu, bude se skládat nová

Do sobotních jednání se Starosty pro Ostravu už ale ANO s touto informací skutečně šlo.

„Paní Tichánková nám říkala, že máme počítat s cifrou 13+1. Říkala, že zatím jich je 14, ale raději ať počítáme s počtem 13+1,“ potvrdil Deníku předseda klubu Starostů pro Ostravu Jiří Jureček. „Těžko tomu počtu zatím věřit, pořád je to takové nejisté,“ komentoval jednání Jureček.

Starostové a Ostravak: definitivní dvojblok

Potvrdil také informaci Ostravaka ze závěru minulého týdne, k níž dosud osobně zaujímal diplomatický postoj, a to o společném dvojbloku.

„Chtěl bych potvrdit, že s Ostravakem jsme se potkali a definitivně ztvrdili náš 12členný dvojblok. Sdělili jsme to i potenciálním koaličním partnerům. První vyjednávací schůzky sice proběhly separátně, ale druhé kolo už povedeme ve dvojbloku,“ řekl Jureček.

ANO mezitím Deníku potvrdilo, že s takto početným partnerem příliš nepočítá.

ANO v Ostravě má náhradu za Macuru: kandidátkou na primátorku je Tichánková

„Velmi pravděpodobně bychom preferovali uzavření dohody pouze s jedním z těchto dvou subjektů,“ řekl Deníku starosta Jihu Martin Bednář, který je členem vyjednávacího týmu ANO. „Ano, tuto nabídku nám o víkendu dali. Řekli jsme, že jsme dvojblok a je nutno počítat s námi i s Ostravakem. Musejí si to promyslet,“ reagoval Jureček.

ANO o víkendu jednalo také s SPD, v pondělí navázali jednáními s Ostravakem (ještě separátně), Ostravskou levicí a právě Nezařazenými Tomáše Macury.