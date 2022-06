„Dnes jsem prošla, tedy zkontrolovala, prohrabala, zasypala kompostem a zamíchala čtyři kompostéry ve Mšeně. Je neuvěřitelné, kolik toho bioodpadu tam za týden přibylo. Snad se bude kompost dělat rychle, jinak máme tímto tempem kompostér za tři měsíce plný,“ pousmála se jedna ze zakladatelek jabloneckých Trash Hero Veronika Kaššovicová.

Ke správné obsluze kompostérů připravilo oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu také prezentaci.

Všech devět kompostérů město pořídilo v rámci participativního rozpočtu a projektu MA21. Náklady dosáhly částky 427 tisíc korun. „Jejich rozmístění jsme projednávali s osadními výbory. Na základě výsledků jednání jsme vybrali vhodné lokace, případně umístění zavrhli,“ popsal Jan Čermák z oddělení správy místního hospodářství.

Opatřeno kódovým zámkem

Aby se z kompostérů nestal jen další kontejner, kam lidé vyhodí kde co, je každý opatřen kódovým zámkem. Jeden kompostér nabízí kapacitu pro zhruba 10 až 15 domácností. Kdo má o kompostování zájem, musí se obrátit na e-mail trashherojablonec@gmail.com. Co to obnáší dále? Mít doma nádobu na bioodpad a při vysypávání kontrolovat, zda v ní nebylo něco, co tam nepatří, eventuálně odpad vytáhnout a vyhodit do popelnice. „A jednou za čas se účastnit brigády na proházení kompostu. Ze začátku to bude častěji, asi co měsíc, ale potom se intervaly budou prodlužovat až na tři měsíce. Když se budou členové komunity střídat, na každého vyjde brigáda jednou za dva až tři roky,“ doplnila Kaššovicová.

Kompostovat lze pouze biomateriál z domácností, nikoli ze zahrad. „Komunitní kompostování využívají lidé, kteří chtějí kompostovat odpad z vlastní domácnosti, ale nemají místo na vlastní kompostér. V komunitě si musí zvolit osobu, která dohlíží na čistotu materiálu a kvalitu kompostu, který pak používají všichni dle svých potřeb,“ vysvětlil Čermák.

Jedná se zatím o pilotní a edukativní projekt, na který by měly navazovat další způsoby likvidace bioodpadu. „Prostřednictvím komunitních kompostérů chce město snižovat množství směsného odpadu a podporovat třídění biologické složky zvláště na panelových sídlištích, jejichž obyvatelé nemají jinou možnost ke třídění této komodity,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová. A to není vše. Dobrovolníci u kompostérů zakládají záhonky, kde kompost slouží jako výživa pro dýně, slunečnice i rajčata.

Kde kompostéry najdete?

Boženy Němcové 3683/3, Mšeno nad Nisou

Boženy Němcové 3714/21, Mšeno nad Nisou

Mšenská 3946/36, Mšeno nad Nisou

Mšenská 3966/46, Mšeno nad Nisou

Pobřežní 3910/15, Mšeno nad Nisou

Erbenova 4172/17, Jablonecké Paseky

U Staré lípy 4352/14, Jablonecké Paseky