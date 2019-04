Koalice na radnicích drží, jak už to v těchto případech bývá, vcelku logicky při sobě. Stejné to je i v centrálním ostravském obvodu. David Witosz z Pirátů se ohradil proti tomu, že by členové jeho strany něco z případu zatajovali.

„To se nezakládá na pravdě. Odmítám v celé věci politické vlivy a nechápu, že se z toho stala kauza,“ uvedl David Witosz s tím, že vedení radnice vydá k celému případu tiskovou zprávu. Tím považoval věc za vyřízenou. „My děláme na radnici politiku, tyhle věci řeší úředníci, kteří na to mají jasně dané postupy,“ řekl Witosz.

Starostka Zuzana Ožanová (ANO) už ve středu Deníku potvrdila, že o nehodě věděla od tajemnice úřadu na jedné z pondělních porad vedení obvodu. Včera už své prohlášení rozšířila a rozvedla.

„O incidentu způsobeném soukromým automobilem místostarostky Vaňkové v garážích naší radnice jsme se dozvěděli na poradě vedení. Vzhledem k tomu, že k němu došlo ve veřejně nepřístupných prostorách úřadu, nejednalo se o dopravní nehodu s povinností přivolat Policii ČR. Zaměstnanci úřadu postupovali a postupují standardním způsobem. Nikdo ze samosprávy do postupu úřadu a jeho kompetencí nezasahoval,“ poznamenala Ožanová.

Video z nepovedeného výjezdu z garáže radnice místostarostky ODS Valentiny Vaňkové:

Opoziční zastupitel za KSČM Vít Macháček vyzval místostarostku k okamžité rezignaci.

„Veškeré informace čerpám jen z Deníku. Kladu si stejné otázky, jaké zazněly v článku. Je zřejmé, že radnici vznikla škoda a měla být zavolána Policie ČR. Do vyřešení a prošetření kauzy by se paní místostarostka měla zachovat stejně jako její stranický kolega Martin Štěpánek a na svou funkci rezignovat,“ zdůraznil Macháček.

Náměstek primátora Martin Štěpánek před dvěma lety rezignoval na funkci poté, co se provalilo, že řídil služební auto pod vlivem alkoholu.

Bývalé starostce obvodu a dnes opoziční zastupitelce za hnutí Ostravak Petře Petra Bernfeldové vadí to, že se zastupitelé a veřejnost o nehodě dozvěděli po dvou měsících a z médií.

„Sama dobře vím, jak je nelehké vjet v garáži úřadu do výtahu. Docela mě ale z videa překvapila rychlost, jakou paní místostarostka chtěla z garáže vyjet. Samozřejmě se to může stát každému, ale nerozumím tomu, proč místostarostka věc, jak se lidově říká, tutlala. A to vše i s ohledem na to, že zcela jistě způsobila úřadu škodu,“ dodala Bernfeldová.

Valentina Vaňková (ODS), místostarostka centrálního obvodu, se hájí:

„Taková nehoda se může stát nejen blondýnám“

„Já se nedostanu do problému kvůli tomu, že tady někdo vynáší informace. To jsou interní záležitosti a my si je vyřešíme po své interní linii. Ten, kdo to video pustil ven, si to odnese!“

Těmito slovy ve středu reagovala místostarostka centrálního obvodu Valentina Vaňková na otázky Deníku, co vedlo k tomu, že dvakrát bourala v garážích radnice, jestli v daném stavu s nabouraným autem vyjela do ulic Ostravy a jak celou věc řešila.

Víc se k této události při osobní schůzce na radnici vyjadřovat nechtěla, tak jsme jí poslali otázky ještě i e-mailem. Odpovědi nakonec včera odpoledne do redakce poslala. Jaké je tedy její vysvětlení incidentu z garáže? O moc více světla do toho, proč jela „ode zdi ke zdi“, než se jí podařilo vyjet, svým e-mailovým vyjádřením nevnesla.

„Nepopírám, že jsem v garáži pod radnicí městského obvodu narazila do sloupku a poškodila jsem si plastový kryt zpětného zrcátka. Chápu, že ti, kdo video zhlédli, se museli zasmát. Ano, je trestuhodné takto si nabourat vlastní automobil při šířce výjezdových dveří cca 208 cm, ale zkuste si připustit, že se to může stát nejen blondýnám,“ napsala Deníku Valentina Vaňková.

K tomu, zda pak kontrolovala škody na garáži či aspoň na autě, se vyjádřila vyhýbavě. Na otázku, zda pak pokračovala v jízdě ulicemi Ostravy a mohla případně ohrozit chodce a další účastníky provozu, nezareagovala do uzávěrky vůbec.

„Jak víte, že jsem po opuštění prostoru garáže nevystoupila a nezjišťovala, jak moc jsem si auto „ťukla“? Škodu v garáži řeší úřad, do tohoto procesu nevstupuji a ze své pozice voleného orgánu samosprávy ani vstupovat nemohu. Jakékoliv spekulace o svém „stavu“ odmítám,“ dodala.

Jen se zesměšnila, nebo ohrozila chodce a řidiče?

Váhavá chůze k autu, rozjezd hodný žáka autoškoly, pak první pokus o odjezd z garáže a bum náraz do pravé strany výjezdu. Druhý pokus a opět náraz, tentokrát do levé strany. Do třetice už to paní místostarostka trefí a opouští se svým vozem parkovací prostor pod radnicí, aniž by předtím vystoupila a zkontrolovala škody na autě i na garáži.



Videonahrávka garážového incidentu místostarostky centrálního ostravského obvodu Valentiny Vaňkové, kterou včera popsal a na webu zveřejnil Deník, vyvolala podle očekávání řadu reakcí. Šokovala však nejvíc její bezprostřední reakce, ze které jasně vyplynulo, že chtěla celou věc zamést pod koberec, a že jako větší problém než svůj dopravní karambol vidí to, že se vůbec toto video dostalo ven.



Nehleďme teď na to, že se místostarostka záznamem jako z pořadu Neváhej a toč! zesměšnila před očima veřejnosti voličů. Horší totiž je, že zlehčuje věc, která je závažná a vedla nás k tomu, abychom ji zveřejnili. Pokud totiž to, co předváděla za volantem auta v garáži, pokračovalo i v ulicích, do kterých svým nabouraným vozem vyjela, mohla ohrozit řadu chodců i řidičů dalších aut v ulicích Ostravy!



Jestli si toto neuvědomila tehdy a neuvědomuje si to ani nyní, kdy tento incident vyplul napovrch, měla by jít odevzdat řidičský průkaz a už nikdy nesedat za volant. Podle toho, jak (ne)reagovala na svůj garážový karambol, by ale navíc měla přemýšlet i o tom, jestli je vůbec kompetentní posuzovat a řídit věci, jež má jako místostarostka svěřené na radnici centrálního obvodu…