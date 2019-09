Společným koníčkem manželů Hájkových jsou opravdu koně. Historickému koňskému spřežení se s několikaletou přestávkou věnují už od roku 1994. V současnosti chovají dva starokladrubské koně, s nimiž se účastní folklorních i vozatajských akcí.

Lubomír a Veronika Hájkovi jezdí s historickým koňským spřežením. | Foto: Deník / Martina Valentíková

Koně si nejprve zamiloval Lubomír Hájek. „Když jsme doma začali koně chovat, bylo mi patnáct let. Takže jsem k nim přilnul jako mládežník,“ vzpomíná Hájek. „A už mu to zůstalo na celý život. Koňáci to tak mají, že už jim to zůstane nadosmrti,“ dodává jeho manželka Veronika Hájková, která zálibu svého manželka nejenom tolerovala, ale přijala ji za vlastní. „Teď máme každý jednoho koně, já sedmiletou kobylu a manželka roční kobylu,“ říká Lubomír Hájek.