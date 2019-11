„Projekt se připravuje už dva roky,“ upozorňuje radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Teprve nyní má ale město vypracovanou studii, co přesně od projektu očekává.

Konečnou podobu s jednotným designem chce magistrát schválit do roku 2023. Následně začne samotná instalace cedulí. Smyslem projektu je cestování co nejvíce usnadnit, zvýšit kvalitu dopravy a zároveň vizuálně zatraktivnit veřejná prostranství. Dopravní podnik i Regionální organizátor dopravy (ROPID) si slibují i zvýšení podílu pěší dopravy. Ve městě totiž přibudou mapy, na nichž bude vyznačena docházková vzdálenost.

U cedulí v metru se objeví čísla exitů. Ty se při přestupu zobrazí také v mobilní aplikaci. Jednotlivé prvky by město mohlo vyměňovat průběžně během osmi let, čímž chce ušetřit. Ohledně instalace nových prvků má město připravené tři scénáře. První počítá s plnou realizací do pěti let, druhý do osmi a třetí do patnácti. Přičemž každý ze scénářů kalkuluje s ročními náklady ve výši tří miliard korun.

Podle Scheinherra tím tak město ušetří. „Náklady mohou znít megalomansky, utratily by se ale stejně v rámci údržby. Není to jednostranný investiční náklad,“ vysvětlil. „Například v Berlíně fungoval několik let starý i nový informační systém společně,“ upozornil.

Pozitivní ohlasy

Dopravní podnik každý nový prvek nejdříve vyzkouší. Testování již probíhá ve čtyřech stanicích metra. „Výsledek ve stanici I. P. Pavlova byl pro nás překvapivě pozitivní. 80 % dotázaných uvedlo, že jim cestování usnadňuje,“ řekl ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

„Nestálo nás to žádné náklady navíc, provedli jsme to v rámci běžné údržby,“ dodal. Další pilotní projekty proběhnou v klíčových přestupních uzlech – na Florenci, Palmovce, Budějovické, Hájích a Nádraží Holešovice. Podle ředitele ROPIDu Petra Tomčíka se Praha inspirovala u západních měst, hlavně v Londýně, Berlíně a Hamburku.