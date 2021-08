Pokud novela projde Senátem a podepíše ji prezident, hlavnímu městu pomůže mimo jiné dostat do rodin děti z kojeneckého ústavu v Krči. „Ten jako jediný v republice zřizuje přímo ministerstvo zdravotnictví, které odmítalo spolupráci na transformaci ústavu nebo jeho převzetí pod hlavní město,“ upozornil pražský magistrát v tiskové zprávě.

Praha zřizovala kojenecký ústav ještě na Zbraslavi, ale tady už nejmenší děti do tří let věku nepřijímají a zařízení prochází transformací na centrum podpory rodin.

Pražská radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě) rozhodnutí poslanců vítá.

„Malé děti si z ústavů přes všechnu péči tet odnášejí opravdu nesmírně těžké následky a kojenecké ústavy jsou velkou ostudou této země. Díky zákonu bychom mohli Prahu kojeneckých ústavů úplně zbavit, a to je pro děti skvělá zpráva,“ řekla.

Batolata neskončí ani v Klokánku

Novela o sociálně-právní ochraně dětí řeší kromě kojeneckých ústavů rovněž zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc – tedy například Klokánků. Ani tady by od roku 2025 neměli končit kojenci a batolata. Náhradou za ústavní péči má být buď podpora biologických rodin, nebo náhradní rodinná péče ve formě adopce a pěstounské péče (včetně té na přechodnou dobu).

„Udělám všechno pro to, aby se nám v Praze podařilo dostat děti do rodin daleko rychleji. Také budeme usilovat o to, aby se do rodin dostaly i skupiny sourozenců a děti s těžkým postižením, kterým zákon povoluje výjimku. Ale jsou to děti jako všechny jiné a také ony mají mít svou rodinu, o tom jsem přesvědčena,“ popsala magistrátní snažení Milena Johnová.

Hlavní město například pro rodiny s dětmi se zdravotním hendikepem připravuje síť odlehčovacích služeb. Sociálně slabším obyvatelům pak vytváří nové služby a pracovní místa tak, aby se mohli přesunout i se svými potomky z ubytoven do běžných domácností.

Radní Johnová má radost také ze schválení zvýšení odměn, na něž Praha dlouhodobě apelovala a které mají pomoci rozšířit kapacity pěstounské péče: „Málokdo si umí představit, jak náročné je pečovat o přijaté děti. Pěstouni dětem pomáhají zvládat jejich traumata a staví je na nohy.“

Právě v bývalém kojeneckém ústavu na Zbraslavi vzniknou v rámci nové organizace také týmy podpory specializované pěstounské péče o děti.