Lidé současně nesmí odebírat vodu z nádrží určených pro hašení. Kouřit na rizikových místech lze jen elektronické cigarety. A na železnici nesmí parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle nařízení považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.





Sucho trápí zemi už nějakou dobu a podle aktuální předpovědi se bude prohlubovat. Teploty v následujícím týdnu mají být ještě na rozhraní průměrných a nadprůměrných.

Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků,

d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

V pondělí bude do Česka stále proudit tropický vzduch, při kterém odpolední teploty vystoupají na jihovýchodě Moravy k 33 až 37 stupňům a na ostatním území kromě západu a severu Čech na 31 až 35 stupňů. V dalších dnech se mírně ochladí a nejvyšší teploty budou mezi 22 až 30 stupni.

První dva červencové týdny budou zároveň chudé na srážky, v druhé polovině měsíce by sice mělo pršet o něco více, přesto množství srážek bude odpovídat jen hodnotám obvyklým pro toto období.