Jarní prázdniny na Mělnicku tento týden končí a město i školy tak bedlivě sledují situaci.

„Víme, že z některých škol rodiny s dětmi, a to zejména pak ty movitější, odcestovaly do severní Itálie. Ředitelé škol jsou ale připraveni a jsou seznámeni s postupy a doporučeními Bezpečnostní rady Středočeského kraje. Pokud se tedy někdo z oblastí s výskytem koronaviru vrací, měl by minimálně týden zůstat v domácí karanténě,“ uvedl starosta Ctirad Mikeš.

Zřizovatel základních škol, tedy město Mělník, v současné době rovněž ví, že v severní Itálii se pohybuje i jeden z pedagogů. „Jedná se o jednoho pedagoga s rodinným příslušníkem. Přesnou lokalitu, tedy zda je v místech s výskytem koronaviru, to v současné době nevíme,“ doplnil Mikeš.

Online reportáž

Školy se tak nyní připravují na pondělní scénář. Pedagogové i ředitelé škol budou první školní den po jarních prázdninách zjišťovat, kdo navštívil severní Itálii či jiné oblasti s výskytem koronaviru a vše se pak bude popřípadě řešit s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, která určí další postup.

Domácí karanténa

Ve většině případů je ale z preventivních opatření nařízena domácí karanténa. Tu ostatně doporučuje i Bezpečnostní rada Středočeského kraje. „Důrazně doporučujeme cestovatelům z oblastí s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících čtrnácti dnech po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa svého bydliště, zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění,“ stojí v oficiálním doporučení bezpečnostní rady.





„Jde skutečně o doporučení, nelze to těm lidem nakázat. Jiná situace by byla v případě vyhlášení stavu nouze,“ poznamenal mělnický starosta a dodal, že není důvod k panice, vedení města a školy situaci sledují a monitorují.

Situaci řeší i například v Kralupech nad Vltavou. „Bude zcela v kompetenci jednotlivých subjektů, aby celou situaci reálně vyhodnotily a případně zvolily preventivní čtrnáctidenní karanténu pro osoby, které se v nedávné době pohybovaly v oblastech s vysokým počtem onemocněných novým koronavirem,“ uvedl mluvčí radnice Aleš Levý na webu města.