Konec jedné éry, zchátralý mlýn jde k zemi. Mohlo to být i jinak, říkají místní

K zemi jdou budovy, které hrozí zřícením. „Skončit chceme do břeclavských Slavností, které se konají v polovině června. Hotovo má být do osmého. Zlikvidujeme ale pouze nejvíce rozbořené části. Areál vyčistíme a pokračovat budeme s dalšími pracemi až po létě,“ přibližuje redakci Deníku Rovnost za majitele Jiří Šetina.

Je vedoucím oddělení developerských projektů hodonínské stavební firmy Plus, jejíž majitel Jozef Anovčín zde plánuje postavit Resort Zámecký mlýn. Pohledově má i v budoucnu zůstat zachovaná silueta původních budov.

Důvodem přerušení demolice budov je horké a suché letní počasí. „Nechceme omezovat obyvatele všudypřítomným prachem. Museli bychom to zkrápět, což taky není optimální. Projekt máme rozplánovaný tak, že rok a půl projektujeme. Můžeme si proto dovolit práce rozložit,“ zdůvodňuje Šetina.

Z jedné z nejvíce poškozených budov v mezičase padají dlouhé železné tyče. Z konstrukce je doslova vytrhává těžká tatrovka. Smutné podívané přihlížejí i poslední dva obyvatelé Vranova mlýna i se svými čtyřmi velkými psy. Krátce před zahájením prací je dělníci požádali o opuštění příbytku. „No, je to blbý, no,“ říká jeden z mužů. Jméno sdělit nechce.

V areálu Vranova mlýna bydlí krátce. Jeho bratr je tu se psy už druhým rokem. „Asi půjdu na ubytovnu. Pobírám důchod, tak bych měl vyjít. Co bude s bráchou a psy, to nevím,“ zmiňuje mladý muž.

Bourání neuniklo ani pozornosti Petra Uhra, který má kancelář v budově nedalekého zimního stadionu. „Škoda, že to muselo zajít tak daleko. Snad to investor uchopí ke spokojenosti všech. Každý nadává na někoho jiného. Že to mělo město koupit. Ale cena byla tehdy tak vysoká, že ti dnešní kritici města by v té době křičeli, ať se to nekupuje. No a o majiteli, který to nechal zajít až k prodeji a následné demolici, se asi nemá cenu bavit. Myslím, že kdyby v době ještě možné opravy široká veřejnost podpořila odkup městem i za cenu nesmyslně vysoké ceny, nemuseli bychom dnes toto řešit,“ krčí rameny.

Pozitivně vnímá demolici Jakub Hotař. „Jsem rád, že se do toho opřeli tak rychle, že nemusíme zase roky čekat na další postup. Investor to se zvelebováním tohoto prostoru myslí vážně a dělá k tomu konkrétní kroky, čemuž hlasitě tleskám,“ těší ho.

Možná už do tří let v areálu Vranova mlýna vyrostou desítky bytů, přibude nová kavárna a uvažuje se i o galerii. „Chceme k projektu přistoupit zodpovědně, rádi bychom do devíti měsíců pořídili studii, do roku a půl pak projektovou dokumentaci a do tří let bychom rádi měli většinu objektů hotovou,“ uvedl již na začátku března Šetina,

Projekt to má být nákladný. „Investici odhadujeme mezi dvěma sty padesáti až třemi sty miliony korun,“ naznačil před časem zástupce stavební firmy Plus.