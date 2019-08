„Zabezpečené bylo stavidlo proti svévolné manipulaci dobře. Přesto se někomu podařilo uvolnit několik desek. Důsledkem bylo, že nám do samočistícího jezera vyteklo poměrně dost stojaté a zahnívající vody, což samozřejmě není ideální vzhledem k tomu, že se tam lidé chodí koupat,“ kroutil hlavou nad úmyslem pachatelů starosta Starého Města Josef Bazala.

Materiální škody na stavidle, které vlastní město, jsou však podle něj zanedbatelné.„Horší je znečištění samotného jezera. Objednali jsme si odborné rozbory, na jejichž výsledky ještě čekáme. Už dnes se ale zdá, že je voda naštěstí v pořádku,“ poznamenal Josef Bazala.

Někteří obyvatelé Starého Města tak začali spekulovat, zdali za cíleným únikem znečištěné vody nejsou místní rybáři, kterým se nemusí líbit zvýšená turistická aktivita okolo jezera, kam chodí pěstovat svého koníčka. „Takové řeči jsou nesmysl. Jsme jenom nájemci jezera a nemáme žádný zájem na odstranění stavidla. Po domluvě s městem jsme dokonce ochotni přispět na jeho opravu,“ reagoval předseda staroměstských rybářů Aleš Hřib.

Policejní vyšetřování

Nejen podle něj, ale i podle bývalého dlouholetého předsedy tamního spolku rybářů Jiřího Horsáka nebyla zásahem rybí populace nijak ohrožena. „Muselo by být velké sucho a vypouštěcí otvor by musel být dlouho otevřen. Například některé chovné rybníky by mohly mít v tom případě problém, kdyby hladina klesla a nešla dopustit,“ vysvětlil Jiří Horsák.

Sám však podobný případ svévolného otevření zabezpečeného stavidla nepamatuje. Policie čin vyšetřuje zatím bez výsledků. „Došlo k zadokumentování poškození stavidla a v současné době čin prověřujeme bez udání právní kvalifikace, o jaký přečin by se mělo jednat,“ dodal Petr Jaroš.