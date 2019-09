Zdlouhavá stavba přišla na více než sto milionů korun a měla by výrazně snížit počet těžkých dopravních nehod v inkriminovaném úseku.

"V rámci modernizace byly doplněny připojovací a odbočovací pruhy, rozšířen byl dálniční most přes potok Blata a došlo také k vybudování nového nadjezdu silnice III/5707 přes dálnici D46. Součástí byla i výstavba nové protihlukové stěny vysoké čtyři metry, díky níž dojde ke snížení hlukové zátěže v obci Olšany u Prostějova," popsal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Studecký.

Prakticky denní problém v podobě tvořících se kolon v obou směrech, by měl být od tohoto týdne minulostí. Dílčí komplikace, by ale měly trvat až do soboty.

"Od úterý budou zprovozněny pravé jízdní pruhy v obou směrech a veškeré nájezdové i výjezdové větve. Uzavřeny zůstanou prozatím levé jízdní pruhy v obou směrech. Do soboty 14. září zde budou probíhat dokončovací práce na přejezdech středního dělícího pásu," sdělil mluvčí Studecký.

Mimoúrovňová křižovatka Olšany u Prostějova je v pořadí již čtvrtou modernizovanou křižovatkou na dálnici D46. Zahájení modernizace další křižovatky, konkrétně MÚK Prostějov – střed, je plánováno na příští rok.

Několik vteřin strachu

Najet dříve na dálnici z Olšan u Prostějova bývalo z pohledu řidičů několik vteřin strachu.

"Původní křižovatka v Olšanech byla vybudována v roce 1975 ve směrovém oblouku bez připojovacích a odbočovacích pruhů. Proto byla označována jako jedna z nejvíce nebezpečných dálničních křižovatek v ČR," informoval Jan Studecký,

O nebezpečnosti nájezdů ví své i Hana Burešová.

"V době dopravní špičky, nebo při hustém dešti to bylo nebezpečné. Špatný výhled, krátký nájezd a hlavně řidiči jedoucí po dálnici nedodržovali předepsanou rychlost," sdělila Deníku řidička dojíždějící z Olšan denně do Olomouce.

Její slova potvrzuje i olšanský starosta. "Najíždění na dálnici bylo opravdu obtížné. Vedle nových nájezdů vyrostla u dálnice i nová protihluková stěna, která nám také ulehčí," komentoval Milan Elfmark.