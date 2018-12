Zachraňují životy, obydlí, pomáhají lidem. Přesto si někteří místní hasiči na Břeclavsku nepřipadají jako v jednadvacátém století. Nové cisterny a auta parkují v polorozpadlých objektech. Nemluvě o chybějícím základním zázemí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Lepší časy vyhlíží hned několik sborů v okrese. Z garáží dřívějšího státního statku se přestěhují do moderního sídla bořetičtí dobrovolní hasiči. Možná už příští rok. „Teď fungujeme v provizoriu, které ale nestačí našim potřebám. Nová hasičská zbrojnice nám moc pomůže,“ uvedl velitel jednotky Tomáš Langer.



Sbor dobrovolných hasičů v Bořeticích letos oslavil 120 let od založení. Stříkačku taženou koňmi už dávno nahradily cisterna a nová auta. Ani do opravené budovy se ale nevešly. Před nedávnem začala na okraji obce u pomníku letadla L-200 růst nová hasičská zbrojnice. „Náklady přesáhnou devět milionů korun. Kraj přispěl jedním milionem,“ vyčíslil zastupitel Václav Petrásek.



Několik let touží po lepším zázemí také hasiči z Velkých Němčic. Na příští rok mají na projekt přislíbenou dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 3,6 milionu. „Jednotka působí ve ztížených podmínkách. V bývalých garážích, které jsou součástí kulturního domu. Budeme rádi za změnu,“ řekl starosta velkoněmčičského sboru Jaromír Richter.

Vytápění nebo slušné toalety chybí hasičům v Hruškách. Budova, z níž vyrážejí k zásahům, sice podle starostky obce Jany Filipovičové před pár lety dostala novou střechu, na interiéru se ale značně podepsal zub času. „Budova je v hrozném stavu. Připravujeme se na stavbu nové hasičské zbrojnice. Opakovaně jsme žádali o dotace, zatím neúspěšně. Doufám, že příští rok to už vyjde,“ popsala Filipovičová.



Hrušečtí mají podle starostky hotový projekt a povolenou demolici stávající budovy. Nová stavba má stát zhruba devět milionů. „Padesát procent z nákladů by zaplatila státní dotace,“ nastínila plán Filipovičová.



Svépomocí chtějí postavit hasičskou zbrojnici v Šakvicích. Na zelené louce. Přestože tamní dobrovolníci ještě podle starostky obce Drahomíry Dirgasové nejsou oficiální jednotka. Svou činnost tam obnovili teprve před třemi roky. Po dlouhých šestadvaceti letech.

V době zániku šakvického sboru dobrovolných hasičů v devadesátých letech šla k zemi i stará hasičská zbrojnice. „Novou umístíme u hřbitova. Máme zpracovanou studii, na řadě je projekt,“ upřesnila starostka obce Dirgasová.



Stěhování čeká v nejbližších měsících hasiče ve Vrbici. V novém sídle už jen ladí detaily. „Máme dvě cisterny a dodávku. Díky vedení obce teď budeme parkovat vozidla na jednom místě. Stará hasička byla malá a navíc hůře přístupná,“ řekl vedoucí vrbické jednotky Miroslav Mikulica.