Obavy z budoucnosti mají třeba majitelé kempů v Ostrovačicích na Brněnsku. „Na Velkou cenu přijede hodně lidí a zůstávají v kempu týden. Jinak dorazí jen pár turistů, kteří pokračují třeba do Maďarska či Chorvatska a u nás stráví jen jednu noc. Budeme přemýšlet nad další existencí. Ale zdražovat nehodláme,“ ujistila Renata Kořínková z kempu Alpa.

Také ve druhém ostrovačickém kempu zrušení akce pocítí. „Plánujeme vybudovat nové záchody. V případě zrušení je neuděláme. Stavba nás bude stát asi milion korun a bez Velké ceny ji nezaplatíme,“ uvedla majitelka kempu Oáza Jitka Božková.

Závody ovlivňují život i v nedalekých Popůvkách. „Místní restaurace vždy znatelně promění jídelníček i ceny. Místní do nich v době konání Grand prix vůbec nechodí,“ popsal Lukáš Oberreiter, který v Popůvkách bydlí.

Uzavření okruhu by pocítili také v penzionu Nika v Rosicích. „Vždy máme plno a navíc zdražíme. Přes léto bychom změnu určitě pocítili. Ale likvidační to nebude. Lidé k nám jezdí i jindy,“ sdělila provozovatelka penzionu Helena Grulíková.

Jedno z největších lákadel

Velké problémy naopak neočekávají taxikáři. „Posledních několik let jsou kempy dobře vybavené. Mají tam diskotéky i restaurace. Lidé už nejezdí tolik přímo do Brna. Ale zrušení Velké ceny by určitě byla škoda,“ sdělil za Cech Taxi Czech Republic Jiří Kyjovský.

Podle ekonoma Petra Pelce ze společnosti Cyrrus patří brněnské Grand Prix mezi největší lákadla v Brně. Zrušení akce by podle něj nejvíc dopadlo právě na drobné podnikatele. „Velká cena láká do Brna i okolí mnoho lidí, kteří pak v místě tráví volný čas. Ztráta takhle významných turistických atrakcí bude poznat,“ vysvětlil.

Potíže s MotoGP

Velká cena Brna se na Masarykově okruhu jezdí od roku 1987. Letos se koná 2. až 4. srpna. Kvůli neshodě mezi organizátorem a zástupci kraje už hrozilo zrušení závodů v roce 2015. Nedostatek peněz už zapříčinil konec kategorie superbiků. Letos dá stát pouze 39 milionů místo požadovaných 65. Závody skončily loni ve ztrátě 32 milionů.