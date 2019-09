Rekonstrukci nádraží zahájil dopravní podnik, který stanici spravuje, na jaře letošního roku. Dělníci opravili nástupiště a památkově chráněné střechy. „Přibyly veřejné toalety a zázemí pro cestující i řidiče. Příchod k nástupištím je nově bezbariérový s vodícími liniemi pro nevidomé,“ popsala mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Dodala, že zbývá jen doplnit trojrozměrný model nádraží pro nevidomé a elektronickou tabuli s odjezdy. Z nádraží naopak zmizely nevzhledné stánky. „Chceme, aby návštěvníky přijíždějící do města Brna vítalo přívětivé prostředí,“ dodala Tomaštíková.

Nádraží odbaví denně až 150 vnitrostátních a mezinárodních spojů. Brněnský dopravní podnik ho přitom využívá omezeně. Pravidelné linky zde mají společnosti RegioJet a FlixBus. „Vítáme každý krok, který vede ke zvýšení komfortu. Oceňujeme především lepší zázemí pro cestující i prodejce,“ řekla mluvčí společnosti Student Agency Alžběta Nečasová. Firmě patří dopravní společnost RegioJet, která z nádraží vypravuje žluté autobusy.

Zástupci společnosti FlixBus opravy také chválí. „Skvělá je postavená čekárna. Už jen kvůli bezpečnosti cestujících během čekání na noční spoje,“ řekla mluvčí dopravce Martina Čmielová.



Zároveň upozornila na problém s kapacitou nádraží. „Vzhledem k tomu, že od Grandu jezdí mnoho autobusů, vidíme trochu problém v nedostatku nástupišť. Velmi často se stane, že na našem nástupišti stojí jiný dopravce a my takové situace musíme řešit,“ komentovala Čmielová.



Nádraží u hotelu Grand vzniklo podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Stavěli ho na konci padesátých let dvacátého století. Stavitelé uskutečnili jen část z původních plánů a rozšíření zástupci města neplánují ani do budoucna.



Brzy po dokončení nádraží se ukázala jeho velikost jako nedostačující. Na malou kapacitu upozorňují i lidé, kteří opravený Grand chválí. „Stále mi to přijde takové provizorní. Přijde mi to jako jednoduchá náhražka plnohodnotného autobusového nádraží, které Brno potřebuje,“ řekl cestující Švarc.



Staré nádraží částečně v sedmdesátých letech nahradila Zvonařka, ale i ta v poslední době spíše chátrala. Majitel ji plánuje začít opravovat na přelomu září a října.

SIMONA CÍSAŘOVÁ, SIMONA CHLUPOVÁ