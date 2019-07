„Konečně!“ reaguje na ožívající náměstí většina procházejících lidí. Ti tam v minulosti neměli téměř žádný důvod přijít, v posledních letech na něm ale přibylo akcí, volnočasových zón a hlavně restaurací a kaváren. A právě jejich provozovatelé na sebe navzájem pějí ódu.

„Lidé chodí ve velkém. Jednou si zajdou k nám, jindy na pizzu a těstoviny do Colosea nebo do Husy na jejich kuchyni a pivo,“ říká provozní manažerka Radegastovny Jarmila Vavrušová.

Dříve nepředstavitelný fakt – jmenování konkurence – dnes nikomu nevadí. Naopak, provozovatelé jsou si navzájem vděční, že společně vytvořili silnou síť, která má potenciál přilákat do centra na oběd, večeři nebo dobrou kávu téměř kohokoliv.

„Centrum Ostravy žije od chvíle, kdy jsme otevřeli!“ dodává však Vavrušová sebevědomým manažerským tónem. Radegastovna letos druhým rokem otevřela velkou terasu přímo uprostřed náměstí, kam se vejde kolem osmdesáti lidí, druhou, menší terasu, má ještě u vstupu. Chcete-li mít jistotu, že si na nich posedíte v pátek večer nebo o víkendu, rezervujte si místo raději týden dopředu.

JAKO HOUBY PO DEŠTI

Podobně hovoří i manažer Potrefené Husy Martin Gavenda, který si přesunutí podniku z uvadající Stodolní ulice na náměstí nemůže vynachválit. A na náměstí rovněž otevřel předzahrádku, která navíc bude celoroční – v zimě bude zatažená a vyhřívaná. „Kvalitní jídlo je přesně to, co centrum Ostravy potřebovalo,“ soudí Gavenda. „V centru nebyli lidé, nebylo proč tam přijít. Čtyři roky zpátky to bylo město duchů, dnes je to zaplať pánbůh jiné,“ říká manažer, podle kterého asi čtyřicet procent zákazníků jeho podniku tvoří cizinci.

Novou předzahrádku pro několik desítek lidí minulý týden otevřela též italská restaurace Pizza Coloseum, která náměstí po roční rekonstrukci obývá od prosince. „Zjistili jsme dokonce, že plocha je o třetinu větší, než uváděl minulý nájemce, takže se povolení terasy na úřadě trochu protáhlo,“ vysvětluje důvod pozdního otevření nejnovější terasy podnikatel Lukáš Chlebovský, jehož firma podnik provozuje.

JEDNOU K NÁM, PŘÍŠTĚ K NIM

Také podle něj je konkurence na náměstí velká – a je to tak správně. „Více podniků přivábí více lidí, než bychom dokázali sami. Konkurence nás žene kupředu. Čím více podniků tam bude, tím lépe. Jednou přijdou lidé k nám, podruhé k někomu jinému,“ říká upřímně Chlebovský, podle něhož je centrum Ostravy každým rokem živější a živější. „Ten vývoj jsme pozorně sledovali, protože jsme o provozovnu měli zájem už delší dobu. A je to neporovnatelné!“

Také dlouholetí provozovatelé si tento stav – a nové podniky – pochvalují. „Jestli nám něco uškodilo, tak spíš protikuřácký zákon. Naopak z lidského pohledu získává centrum díky větší konkurenci na hodnotě, láká investory a z toho můžeme těžit i my,“ uvědomuje si majitel kavárny Polo Caffé Lukáš Ščurek a provozní další kavárny – Café Mozart – Martina Šindelová říká. „Lidé si vedle zajdou na oběd a k nám poté na zákusek, kávu nebo zmrzlinu. Je to super!“ těší mladou provozní, která zdaleka nelituje otevření už druhé předzahrádky. A lidé mají konečně na výběr.