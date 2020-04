Na základě zákona navrhl ruský ministr obrany Sergej Šojgu trestní stíhání lidí, kteří sochu nechali odstranit. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval českou diplomacii, aby se proti tomu ohradila. V souvislosti se spory o Koněvovu sochu si ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského.

"Přemístění památníku neporušuje žádnou z platných mezinárodních smluv mezi ČR a Ruskou federací," sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Už dříve česká diplomacie uvedla, že pokud bude socha umístěna na důstojném místě, dostojí Česko svým závazkům z Česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1996. Podle Prahy 6 by socha měla být umístěna v připravovaném Muzeu paměti 20. století.

Kromě smlouvy o přátelských vztazích uzavřelo Česko s Ruskem v roce 1999 i dohodu o vzájemném udržování válečných hrobů. Podle loňského vyjádření ministerstva obrany se ale dohoda nevztahuje na Koněvovu sochu v Praze 6, protože sovětský maršál nezahynul ve válce.

Nový ruský zákon

Šojgu navrhl stíhání lidí zodpovědných za odstranění sochy na základě nového ruského zákona, který v úterý podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Podle normy hrozí až pěti lety vězení pachatelům poškozování válečných hrobů a pomníků, a to jak v Rusku, tak v zahraničí.

"Co se týče nové ruské legislativy, v tuto chvíli neznáme detaily, proto ji nemůžeme podrobněji komentovat. V nejbližší době ji budou blíže studovat právníci," uvedla Štíchová k ruskému zákonu.

Bližšími informacemi ohledně ruské právní úpravy, která se týká ničení či hanobení vojenských památníků, nedisponuje ani české ministerstvo spravedlnosti. "K jejímu obsahu se tedy vyjádřit nemůžeme. Co ale lze konstatovat, je to, že platná právní úprava ČR vylučuje možnost vydání občana ČR - pokud se svým vydáním nevysloví souhlas - k trestnímu stíhání anebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu mimo států Evropské unie," sdělil mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Ovčáček vyjádřil pro krok Rusů pochopení

Kolář dnes poslal Petříčkovi dopis, v něž žádá, aby se diplomacie proti Šojguovým krokům důrazně ohradila. "Není možné, aby jakýkoliv oficiální představitel kteréhokoliv státu světa kriminalizoval svobodné rozhodnutí demokraticky zvoleného zastupitelstva suverénní obce v České republice. Takové chování nemůžeme tolerovat a nesmí zůstat bez odezvy," uvedl v dopisu, který má ČTK k dispozici.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček vyjádřil pro krok ruského ministra pochopení. "Nenávist vždy plodí další nenávist, na to bychom měli pamatovat nejen v těchto svátečních dnech. Odstranění sochy osvoboditele Osvětimi a ČSR tak vyvolalo zrcadlovou reakci," napsal ČTK.

Koněvovu sochu odstranila radnice Prahy 6 minulý pátek. Ruské velvyslanectví se proti tomu ohradilo a poslalo protestní nótu českému ministerstvu zahraničí. Na českou ambasádu v Moskvě následně zaútočila skupina extremistů, Česko rovněž reagovalo protestní nótou.

Ve středu si navíc Petříček pozval na jednání Zmejevského. "Vyjádřil znepokojení nad víkendovým útokem na velvyslanectví v Moskvě a žádal vyšetření incidentu. Ruská strana protestovala proti odstranění sochy maršála Koněva," uvedla Štíchová k obsahu jednání ministra s velvyslancem.