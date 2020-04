Jelena Koněvová prý jako mladá dívka u rodinných večeří na dači (ruská obdoba chaty či chalupy) poslouchala, jak její dědeček vzpomínal na Prahu v květnu 1945. „Zažil tu první klidný den války, kdy zbraně utichly a zpívali ptáci. Rozkvetly krásné šeříky a sovětští vojáci byli bombardováni květinami,“ líčila vnučka sovětského generála v rozhovoru pro ruskou státní televizi RT.

Podle Koněvovy vnučky měl její dědeček, který zemřel v jejích 19 letech, „respekt a lásku k Čechům a nezúčastnil se událostí roku 1968, protože byl už v důchodu“. O úloze bývalého velitele vojsk Varšavské smlouvy při srpnové invazi do Československa historici spekulují. Podle některých zdrojů však u nás prováděl „zpravodajský průzkum“ a na okupaci se tak nepřímo podílel. Zodpovědnost každopádně nese na krvavém potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 i na stavbě Berlínské zdi o pět let později.

Boj s pomníkem

Jelena Koněvová pro RT:

„Tento precedens by měl být posuzován globálně. Druhá světová válka je významnou událostí v dějinách lidstva a dědeček v ní hrál důležitou roli.“

Jenže pro mnoho Rusů zůstává válečným hrdinou, který porazil nacistické Německo. A proto jeho rodina byla šokována, když na začátku dubna došlo na základě loňského rozhodnutí zastupitelů Prahy 6 k odstranění Koněnovy sochy. Podle Jeleny Koněvové bylo načasování záměrné – lidé jsou kvůli šíření infekce COVID-19 v karanténě a nemohou se shromažďovat, aby proti „odpornému činu“ protestovali.

„Je to podlost,“ prohlásila vnučka sovětského maršála ve zmíněném rozhovoru a dodala, že se jí za jednání českých zastupitelských orgánů omlouvají „prostí občané“. Podle Koněvové za všechno může nástup TOP 09 na radnici: „Ideologie této strany je vášnivým antikomunismem, s pomníkem bojují již dlouhou dobu.“

Ruska dokonce založila internetovou petici za přesunutí Koněvovy sochy z Prahy do Moskvy. Dříve přitom navrhovala, aby se památce na jeho dědečka našlo jiné důstojné místo v České republice – například Olšanské hřbitovy. Koněvová o tom hodlá jednat přímo se starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09).

Jenže tomu nemohou Koněnovi příbuzní přijít na jméno. Pro komunistické Haló noviny se vyjádřila i Jelenina sestra Anna Koněvová: „Demontáž památek, ať už je jakákoli, nevede k posílení přátelství.“

Odstraňte Churchilla, vyzývají komunisté

KSČM v souladu s historickými zkušenostmi se drží rétoriky, která proudí z Kremlu. Podle komunistů je odstranění Koněnova pomníku hanbou republiky. Předsednictvo strany vyzvalo občany, kteří s ním nesouhlasí a „ctí úlohu všech armád našich spojenců při osvobozování Československa“, aby nosili při nouzovém stavu kvůli koronaviru červené roušky místo bílých.

Někteří komunisté dokonce navrhují odstranit sochu a přejmenovat náměstí Winstona Churchilla na pražském Žižkově, protože britský politik má podle nich také na rukou krev milionů lidí. S kritickou nótou se připojil třeba Komunistický svaz mládeže, odborové organizace a další vyznavači marxismu-leninismu. Stalinistka Marta Semelová přišla demonstrovat svůj nesouhlas na náměstí Interbrigády ještě v den odstranění.

KSČM zveřejnila rovněž trochu bizarní dopis od představitelů Komunistické strany Zimbabwe včetně zvláštních výrazů jako „odstraňování vojenského pamětiště“ či „redukce československého lidu“ nebo „pozdravujeme všechny, kteří zemřeli v boji proti fašismu“. Kdo ví, zda byly myšlenky afrických soudruhů jen ztraceny v překladu, nebo jde o běžný komunistický slovník v Zimbabwe.

Poslanci Stanislavu Grospičovi (KSČM) zase napsali Generální brazilští dělníci (CGBT): „Jsme přesvědčeni, že takovýto postoj, pokusit se vymazat z paměti lidí roli velkého hrdiny lidstva, bude v historii zaznamenán jako zrada ideálů míru a solidarity mezi národy.“

Alena Vitásková: Starosta zašantročil Koněva

Zvoleným slovníkem zaujalo i trestní oznámení, které podal na starostu Koláře Institut Aleny Vitáskové. Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která obdržela před dvěma lety státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana, píše, že odstranění sochy sovětského maršála I. S. Koněva „měl zosnovat“ právě Kolář. „Podatel má za to, že výše uvedeným skutkem se pachatel dopustil zašantročení věci důležitého kulturního zájmu…,“ uvádí se dále v dokumentu. Podle Vitáskové starosta šesté pražské městské části zneužil pravomoci úřední osoby, protože porušil Smlouvu o přátelství a spolupráci s Ruskem z roku 1993.

Starosta Kolář teď navíc podobně jako loni na podzim čelí výhružkám od sympatizantů Ruska. V rozhovoru pro FORUM 24 přiznal, že radnice skutečně využila nouzový stav a řekl, že i podle policie bylo načasování ideální. „Věděli jsme, že jakmile se socha sundá z toho podstavce, způsobí to strašný řev, a to se také stalo. První na to reagoval pan Ovčáček,“ zmínil Kolář prezidentova mluvčího.