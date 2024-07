Na Konopišti medvědy chovali už Vrtbové, po nich i Lobkovicové a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este. Tradici, která tak trvá už téměř dvě století, se nyní snaží zachránit i benešovští politici.

Ti se jen shodou náhod dozvěděli, že současný obyvatel konopišťského příkopu už nebude mít následníka. „Když jsme se dozvěděli, že NPÚ do budoucna nepočítá s chovem medvědů na zámcích, sešli jsme se v NPÚ s ředitelem územního odboru památkové péče, a ten nám tuto informaci potvrdil,“ sdělil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Právě tím dnem začala nejen benešovská radnice podnikat kroky, které mají medvěda na Konopišti udržet i pro další generace. „Nabídli jsme NPÚ dokonce i to, že se o něj po všech stránkách postaráme a prostor výběhu si pronajmeme,“ doplnil místostarosta s tím, že nic z toho rozhodnutí NPÚ nezměnilo.

V Benešově působí i spolek Konopišťský medvěd. Jeho zakladatel a podnikatel Jiří Stibůrek je velkým podporovatelem tradic. „Věříme, že rozhodnutí NPÚ zvrátíme. Patnáct let se snažíme o rozšíření výběhu pro medvěda a máme na to dokonce i stavební povolení se souhlasem NPÚ. Ve sbírce na stavbu přispělo už deset tisíc lidí a díky nim se sešlo už 400 tisíc. Tohle, co se stalo, je otočení kormidla na úplně druhou stranu,“ řekl s tím, že udržení medvěda na zámku nahrává i novela zákona týkající se chovu velkých šelem mimo ZOO.

Rozhodnutí NPÚ přitom vychází z jeho nové koncepce rozvoje. „Chov medvědů do ní nezapadá,“ tlumočil rozhodnutí Roman Tichovský. „Na Konopišti prý jsou jiné historické hodnoty, ale medvěd k nim nepatří,“ dodal.

Kastelánka: Rozhodnutí mě mrzí

Názor svého zaměstnavatele, NPÚ, konopišťská kastelánka Jana Sedláčková ctí, ale lidsky ji rozhodnutí mrzí a je v názoru na věc rozpolcená.

„Medvěda Jiříka mám ráda, historicky sem patří. Pro takový chov se už zvířata ve volné přírodě nechytají a pocházejí z chovů v zoologických zahradách. Byla bych ráda, kdyby tu medvěd žil i nadále, třeba jako v Českém Krumlově, kde ho chovají v záchranné stanici,“ sdělila.

Její názor podporuje také Jiří Stibůrek: „Podívejte se, co se děje na Slovensku nebo v Rumunsku. Tam se nyní medvědi střílí. Přitom by mohli žít třeba i na Konopišti.“

Chov zvířat na památkách bezpochyby přispívá k jejich atraktivitě a návštěvnosti. S jejím poklesem se řadu let vyrovnává také Konopiště.

Před lety zámek navštěvovalo na 300 tisíc lidí za rok, v současnosti je velkým úspěchem, když památkou projdou dvě třetiny z nich. Podle Romana Tichovského se NPÚ, na rozdíl od soukromých památek, kde zvířata chovají dál, takové výhody nepochopitelně vzdává.

Boj o medvěda nekončí

Na Konopišti chodí podle něj obyvatelé Benešova mnohem častěji k medvědovi, než na exkurzi samotné památky. „Mladí si kdysi dávali rande na pláži u kotvy přivezené Františkem Ferdinandem z Jadranu. Kotvu z travnaté pláže u Konopišťského rybníka přemístili na jižní terasu zámku a teď nám chtějí vzít i medvěda,“ dodal místostarosta.

Současně slíbil, že za zachování této atrakce bude on i další lidé z Benešova bojovat dál. „Ať si nemyslí, že budou mít jednoduché jedním papírem zrušit medvěda,“ upozornil.