Mimochodem - město pro ně v současnosti buduje nové zázemí v prostorách bývalé hasičské zbrojnice v Tyršově ulici za Hotelem Opera. V polovině příštího roku nahradí nevyhovující provizorium, které je dosud na radnici.

Barevná vesta a průkaz

Jak pracuje zmíněný kontrolor parkovišť? „Je viditelně označen barevnou vestou a vybaven služebním průkazem. Účelem tohoto opatření je jednak zvýšit dozor nad dodržováním dopravních předpisů, ale i nad kázní v dodržování nařízení města, kterými jsou zpoplatněna parkoviště v centru na náměstí Míru a v ulicích Helfertova, Komenského, Žerotínova a Tyršova,“ uvedl tajemník radnice Josef Kula.

Narůstající počet aut podle Kuly vytváří ve veřejnosti tlak na dodržování všech pravidel pro parkování. „Poplatek za parkování se neplatí za první hodinu stání. Tato hodina však musí být nastavena buď na parkovacím kotouči nebo doložena parkovacím lístkem, obojí se ukládá viditelně na přední panel vozidla. Rovněž tak i parkovací karta rezidenta nebo abonenta,“ sdělil Kula.

Zpoplatněné stání je na uvedených parkovištích ve všední dny od 8.00 do 17.00, v sobotu od 8.00 do 11.00. V neděli a ve státní svátky se parkovné neplatí. „Prohřešek, tedy nezaplacené parkování, se řeší jako přestupek. Spolupráce je dohodnuta s Policií ČR, od ledna 2020 pak začnou v Jaroměřicích působit i strážníci Městské policie Moravské Budějovice, a to na základě dohody mezi oběma městy,“ vysvětlil tajemník, co čeká řidiče, pokud nezaplatí parkovné.

Podloubí, schodiště, nádraží

Onu dohodu ještě ovšem musejí posvětit jaroměřičtí zastupitelé, kteří se sejdou v prosinci. Strážníci by měli posléze dohlížet nejen na parkoviště, ale i na pořádek celkově. „Předběžně je to vymyšlené tak, že u nás bude městská policie z Budějovic přítomna padesát hodin měsíčně, pokaždé půjde o dvoučlennou hlídku. Má to stát ročně okolo 800 tisíc korun. Měsíčně jde o částku 25 až 30 tisíc plus náklady za dopravu a ujeté kilometry,“ předeslal jaroměřický starosta Karel Müller.

Podle jeho slov jsou v Jaroměřicích místa, kde se dějí různé nekalosti. „Nejde o kriminální jednání, ale občané se v těch lokalitách necítí úplně komfortně,“ naznačil. Jde zejména o podloubí u Opery a prodejny Coop, dále o prostor schodiště pod zbouranou sokolovnou, garáže u bývalého lihovaru, oranžové hřiště či autobusové nádraží.

„Názory na myšlenku objednat městskou policii se různí. Někdo ji chce, někdo ne. Vím, že existují i služby bezpečnostních agentur, ty ale zase nemají ze zákona takové pravomoci jako městská policie,“ řekl Müller.

Pokud strážníci v Jaroměřicích začnou od ledna působit, nejprve jmenovitě ukážou na konkrétní problémy. Zároveň radnice podle aktuální situace posoudí, zda bude ještě potřeba služba kontrolora parkovišť, či nikoli a nahradí ho městští policisté. Kontrolor pracuje na dohodu, lze ji poměrně pružně vypovědět. „A taky se případně uvidí, zda u nás budou městští policisté půl roku nebo dostanou smlouvu na rok. Vše bude záviset na tom, jaká bude s touto službou zkušenost a spokojenost,“ dodal jaroměřický starosta.