Muži v maskáčích se nyní pohybují po celém území Prahy. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) vyslala do celé republiky 3834 členů armády, vojenské policie a 80 celníků. Tito lidé jsou vždy k vidění společně s policií a označeni jsou páskou, přičemž společným oddílům vždy velí policista.

Smíšená hlídka policie a armády v úterý 2. března 2021. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Oprávnění mají stejná jako policisté. „Jsou zařazeni do hlídek, které mají na starost kontrolu vjezdu či vstupu do města. Vždy se jedná o smíšené hlídky. Nestane se, aby šla armáda, vojenská policie či celní správa samostatně,“ oznámil ředitel pražské policie Tomáš Lerch, jenž upřesňuje, že může krajské ředitelství vyslat do ulic metropole v jednu chvíli jen 300 policistů.