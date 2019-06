Kontroverzní Modrá ubytovna v Purkyňově ulici na Střekově je na prodej. Oznámil to vlastník společnost CPI Byty. Nabídka už visí na webu realitní společnosti Naxos. O koupi projevil v minulosti zájem střekovský obvod, který zde přemýšlel o vybudování domova pro seniory. Magistrát ale tuto myšlenku příliš nepodporuje.

CPI Byty až do minulého června budovu pronajímala. V nájmu ji měla ústecká podnikatelka Lea Anderlová, která čelila kritice veřejnosti kvůli údajnému obchodování s chudobou a nevyhovujícím hygienickým i ubytovacím podmínkám. „Nájemní smlouva skončila a nebyla dále prodloužena. Strategií naší společnosti není provozovat ubytovny, proto ji nabízíme k prodeji,“ potvrdil ředitel firmy CPI Byty Petr Mácha.

Uzavření ubytovny provázely protesty nájemníků a neziskových organizací, jelikož nájemníci neměli náhradní bydlení a část musela poté žít přibližně měsíc ve školní tělocvičně v Předlicích. Po uzavření prý z ubytovny do okolí migrovali šváby a štěnice, jejich likvidace trvala několik týdnů.

Podle radního Střekova Jiřího Železného (Za lepší Střekov) zájem o odkoupení ubytovny ze strany městského obvodu Střekov stále platí. V rozpočtu už má na tuto transakci dokonce připraveno šest milionů korun. „Do výběrového řízení se ale přihlašovat nebudeme. Nicméně jsme připraveni o odkoupení jednat za podmínek, které jsme si domluvili na předchozích jednáních,“ řekl radní Železný.

Šest milionů je strop

Jinými slovy tím firmě vzkázal, že více než oněch připravených šest milionů korun z radnice nedostane.

Společnost CPI Byty totiž chce zdevastovanou ubytovnu prodat formou výběrového řízení. Naznačila tedy, že ji dostane ten, kdo dá víc. „Prohlídky pro zájemce o koupi budou umožněné během června. Prodej předpokládáme v průběhu července letošního roku. Výběrové řízení zajistí společnost Naxos, na kterou se mohou zájemci obracet přímo,“ informoval mluvčí akciovky Jakub Velen.

Náměstkyně primátora Věra Nechybová situaci okolo zchátralé ubytovny považuje výhradně za chybu vlastníka. „Odkoupení nepodporuji. CPI to nechalo zchátrat, ubytovna je plná švábů a štěnic. Když koupit, tak jedině na demolici. Na domov pro seniory se nehodí. Je tu železnice, je to do kopce, bez zahrady. Nemyslitelné,“ dodala.