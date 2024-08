Po rozbité horské silničce klesáme z kopce dolů. Škodovku parkujeme u pastviny, překračujeme elektrický ohradník a záhy se brodíme metr vysokou travou. „Je to tamhle. Roste tam jediný smrk, podle toho to najdeš,“ ukazuje učitel ze šumperské průmyslovky Pavel Mareš. Je mým dnešním průvodcem při pátrání po dávno zmizelém domě i příběhu čtyřnásobné vraždy, který se po 79 letech uzavírá.

Střih. Je pondělí 27. srpna 1945 a v Šumperku zasedá Okresní správní komise. Orgán, který má na starost správu okresu Šumperk, v němž tři měsíce po skončení druhé světové války stále žije většina německého obyvatelstva. Jedním z bodů jednání je událost, která se o víkendu odehrála v nedaleké Kopřivné.

V zápisu z jednání jsou jí věnovány dvě věty: „Předseda podává zprávu, že v obci Kopřivná byla spáchána čtyřnásobná vražda německých příslušníků. Podezřelí jsou zběhové z ruského zajateckého tábora v Šumperku.“ Následuje zmínka, že je nutné řešit bezpečnost a dál se komise věnuje běžné agendě.

Pamětník: Kluk ještě sípal

Co se tehdy v chalupě v odlehlém koutu Hanušovické vrchoviny stalo?

Plasticky to vylíčil pamětník tehdejších událostí Ignác Žerníček. Ten žil v osadě Štolnava a podle svých slov zde v poválečných měsících hlídkoval. Při obhlídce přišel k jednomu z domů, který měl ještě v deset hodin dopoledne zatažené záclonky. U baráku byla vidět krev. Stopa vedla ke kupce sena, pod níž je ukrytá mrtvá žena. Přes otevřenou stodolu se Ignác Žerníček dostal do chodby.

„V chodbě ležela její matka. Taky zmasakrovaná a na ní kosa. (…) Přijdu ke dveřím a u nich vykrvácená dcera. Asi chtěla utéct ven, ale zvenku byla klika zadělaná dřevem. Vlezu dovnitř a tam byl probodanej jedenáctiletej kluk. Ještě sípal,“ popisoval v roce 2015 pro projekt Příběhy 20. století.

close info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Místo, kde stával dům rodiny Kruschových v srpnu 2024

Jinak vylíčil události František Hudeček, kronikář v Žárové, pod niž spadala i osada Štolnava. Místo tragédie správně lokalizoval do osady Samoty, německy zvané Einschicht. Nacházela se sice jen pár set metrů níže po toku potoka Lauterbach (dnes Potůčník), avšak už na katastru Kopřivné a Hynčic na Moravě.

Bestiálním způsobem byli zavražděni dvaapadesátiletá vdova Josefa Kruschová, její dvě dcery Anna a Hilda ve věku 21 a 24 let let a dvanáctiletý syn.

Případ se udál v noci ze soboty 25. na neděli 26. srpna. Kronikář uvádí, že na něj upozornily dvě německé děti ze Šumperka, které v těchto odlehlých místech sháněly obživu pro své rodiny.

„První se dostavil na místo tragédie rolník Lad. Dohnálek ze Štolnavy, upozorněn byv dětmi. Sám si netroufal vejít dovnitř a zašel proto na Samoty na hynčickém katastru asi dvě sta metrů odtud. S tamními Němci vnikli dovnitř, kde se jim objevil příšerný obraz. Na podlaze ležely tři mrtvoly, ubité a s nesčetnými bodnými ranami na těle, pravděpodobně nožem nebo bodákem. Lad. Dohnálek jel ihned do Hanušovic pro četníky a do Kopřivné pro starostu, kteří se ihned dostavili. Chlapec se ještě probral, zvedl se a zase ulehl na zem. Byl jen v polovědomí, že nemohl nic povědět. Lad. Dohnálek jej odvezl do nemocnice do Šumperka, kde druhý den zemřel,“ stojí v kronice.

Nejdříve oběti ubíjeli, pak ubodali

Pozornost kronikář věnoval i vyšetřování události. V chalupě byla matka, která se starší dcerou a chlapcem spala v kuchyni. Starší dcera mohla smrti uniknout, byla provdána v Hynčicích. V osudný den však přišla do rodného domu za matkou pomoci sklízet seno. Mladší dcera spala na půdě.

„Pachatelé obstoupili stavení a dveře, které se otevíraly dovnitř, přivázali k sloupku, aby nemohly být zevnitř otevřeny. Stodolou vnikli někteří dovnitř a překvapili spící. Nejdříve je ubíjeli a pak ubodali. Mladší dcera, uslyševši na půdě nářek, sběhla dolů a již v síni byla asi uhozena do hlavy. Utíkala přes stodolu ven a před stavením byla ubita a ubodána. Pak uschována v kupce sena za stavením,“ zapsal Hudeček.

close info Zdroj: Deník/Petr Krňávek zoom_in Lokalita, kde stával dům rodiny Kruschových, v srpnu 2024

Pavel Mareš získal svědectví ženy z Hynčic, která v té době pracovala jako děvečka.

„Popisovala, jak se v sobotu večer vykoupala, šla na zábavu, druhý den do kostela. Pak se o události dozvěděla a šla na místo. Viděla mrtvoly strašlivým způsobem zhanobené. Ženy měly uřezaná prsa, rozbité hlavy. Nebyly zastřelené, ale pantokem dostaly ránu do hlavy. V zápise v matrikách i v úmrtních listech je uvedeno ‚schädelbasis fraktur‘, což je zlomenina spodiny lebeční,“ říká muž, který se případu roky věnuje.

Až 25 tisíc zajatců

Svědectví pamětníků nemusí být po desetiletích zcela přesná. Na čem se však prameny shodují, je, že pachateli byli sovětští zajatci.

V Šumperku tehdy bylo vedle patnácti tisíc stálých obyvatel internováno prý až 25 tisíc sovětských zajatců osvobozených z německých zajateckých táborů. Jednalo se o muže, které němečtí vojáci zajali při obkličovacích operacích na východní frontě. Nacisté s nimi zacházeli brutálně, v táborech nucených prací byli využíváni jako pracovní síla.

I postoj sovětského vedení k zajatcům však byl nesmiřitelný. Byli považováni za zrádce a za to, že padli do zajetí, je čekaly tvrdé tresty. Sovětští zajatci proto prchali a skrývali se v lesích. Ty se od Šumperka táhnou až ke Štolnavě a Kopřivné. Zda pachatelé vraždy trpěli sadistickou úchylkou, nebo jednali pod vlivem hrůzných zkušeností z války, se dnes již nedozvíme.

František Hudeček uvádí, že vrahů bylo několik. O příčině hrůzného činu a o vrazích kolovaly i tři roky po válce, kdy zápis v kronice vznikl, jen dohady. „Že šlo o vraždu ze msty nasvědčuje i to, že z věcí se nic neztratilo,“ podotkl.