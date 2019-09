Korejci natáčeli v porcelánce v Dubí, kameře neunikla ani fontána

Prostory Českého porcelánu v Dubí patřily po celý pátek 27. září filmařům z Jižní Koreje. Jejich cílem bylo natočit dokument o výrobci cibuláku.

Český porcelán a to 155 let výroby porcelánu. K tomuto výročí si společnost nadělila krásný dárek a to obří fontánu. | Foto: Libuše Maxová