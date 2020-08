Nesrovnatelně lepší než hollywoodský Chodník slávy je jedinečná Stezka osobností, která vyrůstá v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji. V současnosti ji tvoří více než sto vzácných dřevin a rostlin, jež zde vysadili významní představitelé českého, ale i světového kulturního, sportovního, vědeckého či politického života.

„Cílem tohoto projektu je atraktivním a přitom důstojným způsobem představit našim návštěvníkům přírodní bohatství spojením nejvýznamnějších osobností se vzácnými či významnými druhy rostlin ze sbírek botanické zahrady. V uplynulých letech se do projektu zapojili například Václav Havel, Madeleine Albrightová, Miloš Forman, Antonín Panenka, Věra Čáslavská, Manolo Blahník a mnoho dalších, kteří tak symbolicky zanechali své kořeny v botanické zahradě,“ řekl ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý.

Výstava cestuje po středočeských městech

V roce 2019 vznikla k projektu také putovní výstava, která jej přibližuje reportážními fotografiemi z jednotlivých výsadeb. K vidění byla již na několika místech v Praze a také v Mělníce. „Až do konce letních prázdnin se za ní zájemci mohou vypravit do Berouna a od 1. září se s ní potkají v Brandýse nad Labem,“ dodal Bohumil Černý. Následně bude výstava putovat do Kladna a pak se vrátí do hlavního města.

V roce 2014 vysadili své jasany Barbora Špotáková a Jan Železný

V uplynulých jedenácti letech podpořila projekt svou návštěvou botanické zahrady více než stovka osobností. I v roce 2020 přibývají zajímavá a významná jména která se spojí s rostlinnými poklady trojské botanické zahrady: cestovatelská dvojice Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, judista Lukáš Krpálek a další.

Na Stezce osobností se setkají se svými hrdiny i děti. Naleznou zde strom patřící Hurvínkovi, Krtečkovi nebo Večerníčkovi. Milovníci přírody si stezku mohou projít během návštěvy rozkvetlých expozic. K dispozici je i speciální mapa, která je navede k jednotlivým exemplářům.