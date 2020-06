Nákaza byla dosud potvrzena u více než pěti osob na Lipnicku, které po celou dobu pandemie koronaviru odolávalo a nebyl zde zaznamenán jediný případ.

„Objevilo se několik nakažených po rodinném setkání a došlo i k rozšíření na blízké kontakty. Všechny byly díky dobrému trasování zjištěny a nemáme informaci o vážnějším průběhu nemoci,“ řekla Barbora Hanáková, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl už informaci zveřejnil na webových stránkách města.

„Kvůli výskytu nákazy covid-19 jsme uzavřeli Základní a mateřskou školu Loučka v Lipníku nad Bečvou a provedli její dezinfekci. Průběh nemoci je u nakažených lehký a krajští hygienici provádějí trasování a testování dalších osob. Na Městském úřadě v Lipníku není v tuto chvíli žádný pozitivní výskyt koronaviru,“ shrnul starosta.

Bez mimořádných opatření

Podle jeho slov mají hygienici situaci pod kontrolou a pro město neplatí žádná mimořádná opatření. ZŠ a MŠ Loučka, kde se objevila nákaza, ale zůstane až do konce školního roku uzavřená.

„Stejně jsme měli v plánu ji uzavřít kvůli nutným opravám,“ doplnil.

Nakažených novým typem koronaviru je na Přerovsku po celou dobu pandemie méně než například v nejhůře zasaženém olomouckém okrese.

„Od března na Přerovsku evidujeme 68 pozitivních případů s tím, že většina lidí už se uzdravila. Nakažených zůstává aktuálně 19 lidí,“ upřesnila Barbora Hanáková z protiepidemického oddělení krajské hygieny. Jen pro srovnání - na Olomoucku bylo celkem 649 pozitivních případů, nyní bojuje s virem asi stovka pacientů.

Virus nevymizel, buďte opatrní

Epidemiologové přesto nabádají, aby byli lidé nadále obezřetní a i přes rozvolnění opatření dodržovali hygienické zásady, které dosud platily.

„Virus nevymizel a lidé by měli dodržovat to, co bylo jednou nastavené. Měli by zvážit, jestli je jejich přítomnost v uzavřených prostorách, kde se pohybuje více osob, nezbytně nutná. I když je mezi námi virus dlouhou dobu, přesto se najdou ti, kteří chodí do práce s příznaky onemocnění nebo posílají nemocné děti do školy. Přítomnost dětí ve škole teď není nezbytně nutná,“ zdůraznila Barbora Hanáková.

„Nejsme na začátku a každý už ví, jaké jsou příznaky onemocnění. Pokud se člověk necítí dobře, měl by být tolerantní ke svému okolí a zůstat raději doma. Aby se nemoc dál nešířila, je nutná osobní odpovědnost každého z nás,“ dodala. Mnozí lidé podle ní situaci podceňují a pohybují se na veřejnosti, přestože mají příznaky respiračního onemocnění.