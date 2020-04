Běžně vyrábějí stroje, které dodávají do nejrůznějších odvětví automotive průmyslu. Pandemie koronaviru je připravila o některé zakázky, což u nich vedlo k útlumu výroby. Rozhodli se tedy pomáhat, jak umějí. Tým společnosti Construct-solution z Lanžhota proto dočasně svou výrobu zaměřil na zhotovování bezkontaktních dávkovačů dezinfekce na ruce.

Namísto jednoúčelových vyrábějí v Lanžhotě automatické aplikátory dezinfekce. | Foto: archiv firmy Construct-solution

Jeden takový bude mít k dispozici už příští týden i břeclavská nemocnice. „Snažíme se využít naše technologie a know how v oblasti vývoje, konstrukce a vlastní výroby. Zareagovali jsme na podnět našeho kolegy, který se aktivně věnuje již několik let oblasti zdravotnictví. Zadání bylo stručné. Musí to být bezporuchové, dostatečně robustní, nenáročné na provoz a údržbu, a hlavně to musí zajistit minimální obslužnost dalším pracovníkem,“ přiblížil jednatel společnosti Roman Kouřil.