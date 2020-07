"Považujeme za nešťastné, že zatímco lidé v sociálních zařízení v jiných krajích jsou testováni plošně, v havířovském domově seniorů testuje krajská hygienická stanice pouze epidemiologicky významné kontakty," řekl ve středu ráno ČTK ředitel domova Milan Dlábek. Podle něj hygienici udělali testy jen u lidí, kteří mají příznaky onemocnění, nebo u lidí, kteří jsou umístění či se pohybují v odděleních, na nichž se onemocnění covid-19 objevilo. "Nemáme tak jistotu, že na jiných netestovaných blocích se nám nepohybuje bezpříznakový pacient, o kterém nevíme a který dále nákazu šíří," řekl Dlábek.

Hygienici poté odpověděli, že další testy v domově už připravují. Ten má dvě střediska, nákaza se objevila v obou. Hygienici se chtějí zaměřit na středisko Luna, v němž je situace horší než ve středisku Helios. V Luně zatím testovali v traktu C, kde se nákaza vyskytla. V nejbližších dnech by se mělo testovat i v traktu A, kde jsou rovněž pacienti, ale zatím se tam žádný pozitivní případ neobjevil. Testování je podle Kopřivíka nutné domluvit a připravit odběrový tým.

Ředitel domova Dlábek toto řešení uvítal. "Tam je problém v tom, že zdravotní sestry, které mají noční, tak je jedna pro céčko i áčko, čili to mohla zavléct. Nicméně pravdou je, že tam (v traktu A) nejsou nějaké projevy toho koronaviru, ale to není směrodatné," doplnil ředitel.

V obou střediscích domova se nakazilo 12 klientů a osm zaměstnanců. Od pondělí přibyl jeden pozitivní zaměstnanec. Ve středisku Helios je tak jeden nakažený senior a dva zaměstnanci, jeden klient v souvislosti s nákazou zemřel. Ve středisku Luna je devět pozitivních uživatelů a šest nakažených zaměstnanců, také v tomto středisku jeden senior zemřel.

V úterý se v části zařízení dělaly testy na koronavirus. Zatím bylo 49 klientů negativních a na výsledek pěti testů se ještě čeká. Na místě bylo otestováno také pět zaměstnanců, další budou na testy docházet na vyzvání hygieniků přímo na odběrová místa. Pět nakažených klientů z Luny je v nemocnici v Karviné, čtyři v havířovské nemocnici, která má v péči i jednoho uživatele z Heliosu. Zaměstnanci jsou doma na neschopence.

V obou zařízeních se pravidelně plošně dezinfikují prostory, platí zpřísněné užívání osobních ochranných prostředků pro personál, zejména respirátorů třídy FFP2 a jednorázových rukavic. Oddělení, na nichž byli pozitivní zaměstnanci a uživatelé, jsou v režimu karanténních opatření v plném rozsahu. Pro zaměstnance tedy platí navíc používání ochranných plášťů, štítů nebo brýlí. Domov pro seniory Havířov má celkem 215 zaměstnanců - 140 v Luně a 75 ve středisku Helios a celkem 270 klientů - 184 v Luně a 86 v Heliosu.

ČAS NA UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ ZATÍM NENASTAL

V Moravskoslezském kraji zatím nenastal čas na uvolňování protiepidemických opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Toto uvedl ve středu na svém facebooku hejtman Ivo Vondrák (ANO), podle něhož v regionu od úterý přibylo 35 případů nákazy koronavirem. Hygienici v kraji protiepidemická opatření výrazně zpřísnili 17. července, o týden později některá z nich rozvolnili, zvláště na Bruntálsku, které je covidem-19 zasaženo nejméně z celého regionu.

Vondrák pro statistiku využívá data z chytré karantény, která se však již několik dní upravují. Podle dnešních údajů z tohoto zdroje je v kraji 4508 pozitivně testovaných od počátku pandemie. Podle Vondráka ale data stále vykazují nestabilitu a je nutné je brát především jako orientační. "Nárůsty v okresech by ale měly být v pořádku: Bruntálsko dva (nově nakažení), Frýdecko-Místecko 11, Karvinsko šest, Novojičínsko tři, Opavsko tři a Ostravsko deset. Dle mého názoru nenastal čas na uvolňování přijatých opatření," míní Vondrák.

Data a údaje o nemocných se dlouhodobě z různých zdrojů liší, důvodem jsou odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje 4069 pozitivně testovaných. Hygienici data o nemocných vykazují až v okamžiku, kdy s nimi mají ukončeno epidemiologické šetření. Statistika, kterou zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, v regionu k dnešku udává 4430 nemocných od počátku pandemie.

V Moravskoslezském kraji se nejprve epidemiologická situace zhoršila v souvislosti s nákazou v těžební firmě OKD, když se z Dolu Darkov koronavirus rozšířil i na doly ČSM. Aktuálně hygienici evidují v souvislosti s Dolem ČSM-Sever 815 pozitivních lidí, u Dolu ČSM-Jih je to 402 nakažených. Situace v ohnisku je podle hygieniků v posledních dnech stabilní. Zpřísnění protiepidemických opatření hygienici zdůvodnili zvláště tím, že začala vznikat nová ohniska a případy neměly žádnou spojitost s dřívějšími nakaženými. Nákaza pronikla i do sociálních či zdravotnických zařízení, třeba do nemocnic v Ostravě, Bohumíně nebo Frýdku-Místku. Například v souvislosti s frýdecko-místeckou nemocnicí zaznamenali hygienici už 43 nakažených.

V kraji platí zvýšená protiepidemická opatření, jako je nutnost nosit roušky v budovách i prostředcích hromadné dopravy. Výjimkou je okres Bruntál, kde ve vnitřních prostorách ani MHD lidé roušky mít nemusí, nasadit si je musí, jen když jdou do zdravotnických a sociálních zařízení. Restaurace a bary smí fungovat pouze do půlnoci a na umělé koupaliště nemůže více než 500 lidí najednou, opět s výjimkou Bruntálska. Nová opatření začala platit i v celé zemi, ve většině případů jsou ale mírnější než moravskoslezská krajská opatření.