„Přestože se v Praze nákaza koronavirem objevila pouze ve dvou domovech pro seniory, mohou být tato místa pro lidi staršího věku potencionálně riziková. V době, kdy řada rodin uvažuje o tom, že by si svého příbuzného dočasně vzala do domácí péče, jim nabízíme podporu. Pomůžeme zmapovat konkrétní situaci a nabídneme podpůrné služby, aby žádná rodina nebyla na péči sama,“ uvedla v tiskové zprávě pražská radní Milena Johnová (Praha sobě), která má na starosti sociální politiku a zdravotnictví.

Koordinátorkou magistrátního projektu bude Markéta Blahetková z odboru sociálních věcí. Pokud by někdo z Pražanů uvažoval, že babičku či dědečka (eventuálně maminku či tatínka nebo jiné příbuzné) chce v době koronavirové epidemie do domácí péče, může úřednice se situací pomoci.

Jak konkrétně? Po konzultaci s lékaři může prostřednictvím koordinátorky pražský magistrát zajistit ochranné pomůcky a sdělit rodině, jak má postupovat při prevenci proti koronavirové infekci. Mezi podporu podle radní Johnové patří také zmapování dostupné pečovatelské, zdravotní a dalších služeb včetně zjištění jejich kapacity přímo v místě bydliště daného zájemce a samozřejmě pomoc se zprostředkováním požadavků.

Domácí péče

Kontaktujte koordinátorku magistrátu na e-mailu marketa.blahetkova@praha.eu a telefonním čísle 236 002 536.

„Pomůžeme se zorientovat v oblasti dávek nebo kompenzačních pomůcek,“ dodává Johnová s tím, že magistrát hodlá občanům pomoci také při komunikaci se zainteresovanými subjekty – tedy městskými částmi nebo vedením jednotlivých domovů pro seniory.

„Vím, že tohle je opravdu velký krok, ale možná zjistíte, že se dá zvládnout. My při vás budeme stát,“ napsala Johnová na svou facebookovou stránku. Pražská radní už nějakou dobu kritizuje menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO), která podle ní v ochraně nejrizikovější skupiny obyvatel „selhává na na celé čáře“.

Iniciativa Roušky seniorům

Když situaci mezi seniory Johnová označila za katastrofální, ozval se s obhajobou svého šéfa Patrik Nacher poslanec a předseda zastupitelského klubu ANO v Praze. „Naše vláda vydává jen vznosné teoretické pokyny, kterými si nad situací myje ruce. O realitu už se ale nezajímá. Je to alibismus, nemůžu to říct jinak. A my se s pracovníky domovů cítíme strašně. Voláme o pomoc, jenomže odpovědní politici dělají, že nás neslyší,“ zopakovala radní na začátku dubna.

Krizový štáb hlavního města po zasedání, které se konalo na Velký pátek, její stanovisko nepřímo podpořil. Podle magistrátu totiž opět apelovalo na ministerstvo zdravotnictví, aby v pražských nemocnicích vyčlenilo minimálně 734 lůžek pro seniory. Praha totiž přímo zřizuje pouze Městskou nemocnici následné péče skrze organizaci Poliklinika Vysočany ve stejnojmenném zdravotnickém zařízení. Tam lze podle komunálních politiků pro nakažené seniory zajistit pouze zlomek požadované kapacity – jen 31 postelí.

Johnová si stěžuje, že Vojtěchův vládní resort nařídil krajům povinnost vyčlenit 60 lůžek na sto tisíc obyvatel pro klienty sociálních služeb s prokázanou infekcí COVD-19, jenže hlavní město bez pomoci státu nemůže tento úkol splnit. „Pro Prahu je to problém – v pražských domovech pro seniory jsou umístěni lidé s koronavirem, kteří zde žijí na stejných odděleních jako ti bez infekce. Praha s tím bez vyčlenění lůžek na infekčních odděleních nemocnic nemůže nic udělat,“ zoufá si radní Johnová.